Kwity Błaszczaka. Wiadomo ile zapłacimy za kredyty byłego ministra MON

„Rządzący dopychają kolanem niemiecką chwilówkę. Oni nawet nie wiedzą, jak będzie oprocentowana. Trzeba zwrócić uwagę, że tej umowy nie podpisze Donald Tusk, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański, a więc premier ucieka od odpowiedzialności za rozwiązanie, które jest bardzo niekorzystne dla Polski” – mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, i były szef MON do wyborów w 2023 roku w Radiu Maryja.

Tymczasem kredyty zaciągnięte na zakup broni przez rząd PiS są wyżej oprocentowane niż unijny program SAFE, a sprzęt za nie kupiony jest produkowany w zagranicznych, a nie polskich fabrykach – ustalił Piotr Świerczek z „Czarno na białym”.

Słabe warunku kredytowe dla Polaków. Negocjacje Błaszczaka

Decyzją Mariusza Błaszczaka Polska zaciągnęła kredyty głównie w euro i w dolarach od instytucji w Hiszpanii, Szwecji i Korei Południowej. Kredyty ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na zakupy w Korei Południowej są oprocentowane na 5,5 proc., a kredyty na zakupy uzbrojenia w USA – na 4,2 proc. Tak wynika z informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2023 roku przez Skarb Państwa. Kwota kredytów to około 90 mld euro (około 382 mld zł), a sprzęt dla wojska zostanie wyprodukowany poza Polską.

Tymczasem unijna pożyczka w euro z programu SAFE w wysokości 43,7 miliarda euro (równowartość ponad 180 mld zł) jest oprocentowana znacznie niżej – nieco ponad 3 proc. W 80 proc. kwota trafi do fabryk w Polsce.

„W 2023 roku minister Błaszczak zawarł cztery kredyty na rynku koreańskim w wysokości, uwaga, 2,5 miliarda dolarów, 2,5 miliarda euro, 3,5 miliarda euro i 1,5 miliarda euro. Tylko w roku 2023”- uszczegółowił w wywiadzie dla tvn24.pl Cezary Tomczyk, wiceminister MON i poseł KO.

Pospieszne zakupy broni w Korei. Uzbrojenie, którego nie ma

W ramach zakupów w Korei rząd PiS kupił 1000 czołgów K2 Black Panther, 600 samobieżnych armatohaubic K9, 280 wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, a także 48 lekkich samolotów FA-50.

Jak we wrześniu 2024 roku wyjaśniał Cezary Tomczyk, w kontrakcie nie uwzględniono zakupu broni do myśliwców. Co więcej, zdaniem Tomczyka uzbrojenie do FA-50 nie jest już produkowane. Jak wtedy tłumaczył, „Agencja Uzbrojenia stara się znaleźć na rynku możliwość wyleasingowania albo kupna używanego uzbrojenia po to, aby obsługa samolotu i szkolenie na nim, w trybie szkolno-bojowym były w ogóle możliwe”. Docelowo myśliwce mają zostać zmodernizowane z wersji Gapfiller do wersji PL.

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