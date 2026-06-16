Dodatkowy rok na wykorzystanie pieniędzy. Jest decyzja rządu

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn. Zmiany mają ułatwić wykorzystanie środków oraz rzeczy przekazanych na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

Najważniejsza zmiana przewiduje wydłużenie o kolejny rok obowiązywania zwolnienia podatkowego dla darowizn przeznaczonych na odbudowę po skutkach żywiołu. Dzięki temu osoby poszkodowane, a także darczyńcy wspierający odbudowę domów, infrastruktury i lokalnych społeczności, będą mogły korzystać z preferencji bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn. Zwolnienie do końca 2026 roku

Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że zwolnienie będzie obowiązywało do końca 2026 roku. Obejmie ono zarówno środki i rzeczy przekazane wcześniej, jak i darowizny, które zostaną przekazane jeszcze w 2026 roku.

Nowe rozwiązania mają pomóc osobom, które nie zdążyły wykorzystać otrzymanych środków w pierwotnie przewidzianym terminie. Dzięki zmianom nie będą musiały ubiegać się o indywidualne ulgi podatkowe.

Dłuższy termin na rozliczenie darowizn

Projekt przewiduje również wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego w sytuacji, gdy darowizna nie została wykorzystana lub została wykorzystana jedynie częściowo do końca 2025 roku.

To rozwiązanie ma ułatwić rozliczenie osobom, które nadal przeznaczają otrzymane środki na odbudowę po powodzi. W praktyce oznacza to więcej czasu na realizację celów objętych zwolnieniem oraz mniej formalności związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Co z trwającymi postępowaniami?

Projekt odnosi się również do sytuacji osób, wobec których prowadzone są postępowania podatkowe. Jeżeli obdarowany zamierza przeznaczyć środki na usuwanie skutków powodzi, urząd skarbowy będzie mógł zawiesić postępowanie do końca 2026 roku.

Po wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem postępowanie może zostać umorzone. Jeżeli jednak część darowizny nie zostanie przeznaczona na cele wskazane w ustawie, postępowanie może zakończyć się określeniem podatku od niewykorzystanej kwoty.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Przyjęte rozwiązania skierowane są do osób fizycznych. Obejmują zarówno mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi, jak i osoby wspierające odbudowę gmin powodziowych poprzez przekazywanie darowizn.

Nowelizacja nie będzie natomiast dotyczyć firm ani instytucji. Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

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