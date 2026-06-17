Uderzą w „małpki”, akcyzę i przedsiębiorców. Resort finansów ujawnił plany

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne modyfikacje w systemie podatkowym. Jak poinformował wiceminister Jarosław Neneman podczas Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, przygotowywane są nowe rozwiązania dotyczące m.in. akcyzy, fundacji rodzinnych, JPK_CIT oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

Jedną z planowanych zmian ma być znaczące zwiększenie opłaty od tzw. małpek. Obecnie wynosi ona 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml. Według zapowiedzi resortu stawka miałaby wzrosnąć aż czterokrotnie.

Zmiany w podatkach 2027 coraz bliżej

Ministerstwo Finansów zamierza również ponownie podjąć próbę nowelizacji obowiązującej mapy drogowej podwyżek akcyzy na alkohole. Wcześniejszy projekt został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego w grudniu 2025 r. Mimo to nadal obowiązują rozwiązania przyjęte w 2021 r., które przewidują wzrost akcyzy w 2027 r.

Planowane jest także zwiększenie opłaty od środków spożywczych, określanej potocznie jako podatek cukrowy. Niezależnie od tego resort chce uszczelnić przepisy dotyczące fundacji rodzinnych.

Wiceminister przypomniał również o projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, nad którym prace trwają od blisko dwóch lat. Zakłada on m.in. uszczelnienie przepisów dotyczących estońskiego CIT oraz ograniczenie możliwości korzystania z ulgi IP Box. Projekt nadal nie został przyjęty przez rząd.

Co dalej z KSeF i JPK_CIT?

Resort rozważa przeprowadzenie konsultacji publicznych dotyczących ewentualnych zmian w przepisach o JPK_CIT. Jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela MF, obecne regulacje wymagają korekt.

Podczas kongresu omawiano także przyszłość Krajowego Systemu e-Faktur. Przedstawiciele ministerstwa poinformowali, że już na przełomie czerwca i lipca 2026 r. mają zostać przedstawione decyzje dotyczące dalszego obowiązywania braku kar za błędy w KSeF oraz ewentualnego utrzymania części wyłączeń z obowiązku korzystania z systemu.

W lipcu ma zostać opublikowany projekt zmian w przepisach dotyczących KSeF. Jak podkreślono, nie należy jednak spodziewać się rewolucyjnych rozwiązań. Trwają również analizy dotyczące interpretacji indywidualnych związanych z wizualizacją faktur ustrukturyzowanych oraz problemów związanych z korektami zbiorczymi.

Fiskus coraz dokładniej sprawdza przedsiębiorców

Podczas wydarzenia zaprezentowano także raport przygotowany przez MDDP i Konfederację Lewiatan dotyczący relacji przedsiębiorców z organami podatkowymi. Z dokumentu wynika, że administracja skarbowa intensywnie monitoruje rozliczenia podatników.

W 2025 r. przeprowadzono niemal 2,3 mln czynności sprawdzających, które pozwoliły wykryć uszczuplenia podatkowe na blisko 11 mld zł. Każdego dnia roboczego rozpoczynano średnio 58 nowych kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Szczególnym zainteresowaniem fiskusa cieszą się obecnie nie tylko rozliczenia VAT, ale również transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypłaty za granicę opodatkowane w Polsce u źródła.

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