Prezydent i premier dostaną podwyżki. O tyle wzrosną ich pensje

Rząd przedstawił założenia budżetowe na 2027 rok. Zakładają one wzrost płacy minimalnej do poziomu 4950 zł brutto oraz zwiększenie funduszu płac w sektorze publicznym o 3 proc. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i wpłyną zarówno na wynagrodzenia pracowników budżetówki, jak i osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe.

Minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 144 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Oznacza to podwyżkę na poziomie 3 proc. Taki sam wzrost przewidziano dla funduszu płac w budżetówce poprzez zwiększenie tzw. kwoty bazowej, od której zależą wynagrodzenia w sektorze publicznym.

Podwyżki dla władzy

Mechanizm podnoszenia kwoty bazowej nie działa jednak identycznie dla wszystkich. W przypadku urzędników czy nauczycieli dodatkowe środki trafiają do funduszu wynagrodzeń danej instytucji. Ostateczna wysokość podwyżek zależy więc od sposobu podziału środków przez pracodawcę.

Inaczej wygląda sytuacja najważniejszych polityków. Ich wynagrodzenia są powiązane z ustawowymi mechanizmami, dzięki czemu wzrost kwoty bazowej przekłada się bezpośrednio na wyższe pensje.

Ile zyskają najważniejsze osoby w państwie?

Największy wzrost wynagrodzenia odczuje prezydent. Jego miesięczna pensja ma wzrosnąć o około 813 zł brutto, osiągając poziom około 27,9 tys. zł brutto.

Premier, marszałek Sejmu oraz marszałek Senatu mogą liczyć na podwyżkę wynoszącą około 666 zł miesięcznie. Po zmianach ich wynagrodzenia mają sięgać około 22,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Wyższe zarobki otrzymają również ministrowie. W ich przypadku wzrost wyniesie około 577 zł miesięcznie, co oznacza wynagrodzenie na poziomie około 19,8 tys. zł brutto.

Co zmieni się dla pracowników budżetówki?

Na podwyżkach skorzystają także posłowie i senatorowie. Ich miesięczne wynagrodzenia wzrosną o około 404 zł, osiągając poziom około 13,9 tys. zł brutto.

Znacznie mniejsze zmiany odczują natomiast zwykli pracownicy sektora publicznego. Przykładowo osoba zatrudniona w administracji publicznej lub szkole, która obecnie zarabia 6 tys. zł brutto, może liczyć maksymalnie na około 180 zł podwyżki miesięcznie.

Planowane na 2027 rok zmiany obejmują więc zarówno wzrost płacy minimalnej, jak i zwiększenie funduszu płac w budżetówce. Jednocześnie automatyczny mechanizm naliczania wynagrodzeń sprawi, że konkretne kwoty podwyżek otrzymają również prezydent, premier, ministrowie oraz parlamentarzyści.

Czytaj też:

Posłowie dostaną więcej pieniędzy? Sejm chce podnieść kwotyCzytaj też:

Parlamentarzysta niczym menedżer w firmie. Zaglądamy do poselskich portfeli