Niespodziewana rezygnacja w rządzie. Minister potwierdza

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek o zmianie na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Macieja Laska zastąpi w tej roli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy.

Maciej Lasek odchodzi. Jest nowy pełnomocnik rządu ds. CPK

O odejściu Laska mówił w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimaczak. – Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak – przekazał w „Porannej rozmowie RMF FM" szef resortu infrastruktury.

Klimczak zdradził, że rezygnacja to decyzja samego Laska. – Powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty – dodał minister.

Lasek został pełnomocnikiem rządu ds. CPK w grudniu 2023 roku. Jednocześnie objął wówczas stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Po rekonstrukcji rządu w lipcu ubiegłego roku przeszedł na tożsame stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury.

W jednym z ostatnich wywiadów Lasek zapowiedział przejście do zasadniczych prac przy nowym lotnisku w Baranowie, będącym najważniejszym elementem programu Port Polska, następcy CPK. – Mówimy o Porcie Polska, o całym dużym projekcie inwestycyjnym, w który wchodzi budowa lotniska, ale także budowa kolei dużych prędkości oraz całej infrastruktury dookoła tego lotniska. Tu nie można mówić o jednej rzeczy. Trzeba mówić o całym systemie, całej sieci – mówił Lasek pod koniec maja w rozmowie z „Faktem”.

Odnosząc się do samego lotniska minister nie chciał mówić o symbolicznym „wbiciu pierwszej łopaty", bo — jak podkreślał — prace przygotowawcze już trwają. Zasadniczy etap ma zacząć się po wakacjach.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, nowe lotnisko zostać uruchomione pod koniec 2032 roku.

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