Brexit miał być przełomem. Raport pokazuje, co naprawdę wydarzyło się przez 10 lat

Dziesięć lat po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bilans tej decyzji jest coraz łatwiejszy do oceny. Z raportu przygotowanego przez Instytut Sobieskiego i Deloitte wynika, że brexit nie doprowadził do gwałtownego załamania gospodarki, ale pozostawił po sobie trwałe i wymierne koszty.

Autorzy opracowania podkreślają, że zamiast jednorazowego kryzysu brytyjska gospodarka weszła na ścieżkę wolniejszego rozwoju. Proces ten rozciągnął się na lata i przełożył się na niższe tempo wzrostu oraz osłabienie pozycji kraju w europejskim systemie gospodarczym.

Skutki brexitu w liczbach

Według raportu brytyjski PKB per capita jest obecnie od 6 do 8 proc. niższy, niż byłby w scenariuszu pozostania w Unii Europejskiej. Jednocześnie inwestycje przedsiębiorstw zmniejszyły się o 12–18 proc., co ogranicza możliwości dalszego rozwoju gospodarki.

Oprócz tego odnotowano spadek produktywności o 3–4 proc. oraz podobne obniżenie poziomu zatrudnienia. W rezultacie gospodarka jest zarówno mniejsza, jak i mniej efektywna niż mogłaby być bez opuszczenia wspólnoty.

Raport wskazuje również na konsekwencje dla finansów publicznych. Niższy poziom aktywności gospodarczej oznacza ubytek dochodów budżetowych szacowany na 75–100 mld funtów rocznie.

Największe straty w handlu

Najbardziej widoczne skutki zmian dotyczą wymiany handlowej. Eksport towarów do Unii Europejskiej zmniejszył się o 16 proc. w porównaniu z okresem sprzed brexitu. Oznacza to spadek wartości sprzedaży o około 35 mld funtów.

Nie sprawdziła się także koncepcja większego otwarcia na rynki pozaeuropejskie. Eksport do krajów spoza UE również spadł, choć w mniejszej skali – o 8 proc., co odpowiada około 18 mld funtów.

Szczególnie dotknięte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa. Liczba firm eksportujących wyłącznie na rynek unijny zmniejszyła się o 19 proc. Wiele podmiotów zrezygnowało z działalności eksportowej z powodu dodatkowych kosztów i nowych procedur administracyjnych.

Migracja wygląda inaczej niż przed brexitem

Jednym z głównych argumentów zwolenników opuszczenia Unii była kwestia migracji. Raport wskazuje jednak, że zamiast ograniczenia napływu ludności doszło przede wszystkim do zmiany jego struktury.

Po wdrożeniu nowego systemu migracyjnego migracja netto osiągnęła rekordowe poziomy i wyniosła około 944 tys. osób w roku zakończonym w marcu 2023 r. Jednocześnie spadła liczba studentów z państw UE rozpoczynających naukę w Wielkiej Brytanii. Od 2018 r. kraj opuściły także setki tysięcy Polaków.

Regiony i kwestia suwerenności

Autorzy raportu zwracają uwagę, że szczególnie mocno skutki brexitu odczuły regiony, które najaktywniej popierały opuszczenie Unii Europejskiej. Utrata pełnego dostępu do wspólnego rynku osłabiła lokalne łańcuchy dostaw, a krajowe programy wsparcia nie zrekompensowały wcześniejszych korzyści wynikających z funduszy unijnych.

Opracowanie podważa również argument dotyczący odzyskania pełnej suwerenności. Choć Wielka Brytania przejęła kontrolę nad własnymi regulacjami, gospodarka nadal pozostaje silnie powiązana z rynkiem unijnym i globalnymi łańcuchami dostaw. Według autorów oznacza to, że odzyskana suwerenność ma przede wszystkim wymiar formalny.

Wnioski raportu są jednoznaczne. Brexit nie wywołał gwałtownego kryzysu, ale doprowadził do stopniowego osłabienia gospodarki. Po dekadzie koszty tej decyzji są widoczne w niższych inwestycjach, słabszym handlu oraz wolniejszym tempie wzrostu gospodarczego.

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