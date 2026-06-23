„Polska Przedsiębiorcza”: nowy plan dla gospodarki. Co proponują Brzoska i Sołowow?

Przedsiębiorcy w Polsce to 2,8 mln firm, które wytwarzają około 75 proc. PKB i zapewniają ponad 10 mln miejsc pracy. To oni tworzą innowacje, inwestują, płacą podatki i budują bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Właśnie do tej grupy Think Tank The Company kieruje program „Polska Przedsiębiorcza” – inicjatywę, która ma odbudować etos przedsiębiorczości i umocnić pozycję firm jako strategicznych partnerów państwa.

Polska w ciągu jednego pokolenia awansowała do grona sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej. Miliony osób weszły do klasy średniej, powstały nowe zakłady, centra usług i innowacyjne spółki. Jednocześnie model rozwoju oparty na niskich kosztach pracy i prostym nadrabianiu dystansu do bogatszych państw Europy powoli się wyczerpuje. Coraz większe znaczenie mają technologie, globalna konkurencja i zdolność budowania własnych marek.

Cztery filary programu „Polska Przedsiębiorcza”

Program „Polska Przedsiębiorcza” koncentruje się wokół czterech strategicznych wyzwań:

Przedsiębiorczość – etos i aspiracje : odbudowa szacunku dla przedsiębiorców, promowanie odpowiedzialnego sukcesu i zachęcanie młodych do zakładania firm.

: odbudowa szacunku dla przedsiębiorców, promowanie odpowiedzialnego sukcesu i zachęcanie młodych do zakładania firm. Internacjonalizacja polskich marek : wsparcie ekspansji zagranicznej, budowanie obecności polskich firm na rynkach międzynarodowych, rozwój globalnych brandów.

: wsparcie ekspansji zagranicznej, budowanie obecności polskich firm na rynkach międzynarodowych, rozwój globalnych brandów. Energia i konkurencyjność : odpowiedź na rosnące koszty energii i regulacje, tak by firmy mogły realnie konkurować na globalnym rynku.

: odpowiedź na rosnące koszty energii i regulacje, tak by firmy mogły realnie konkurować na globalnym rynku. Produktywność i Polska przyszłości: podnoszenie produktywności dzięki technologiom, automatyzacji i lepszemu otoczeniu regulacyjnemu.

Program nie jest klasycznym „programem gospodarczym” pisanym w gabinetach. To wybór modelu rozwoju: przedsiębiorczości opartej na tworzeniu wartości, budowaniu firm zakorzenionych w Polsce i traktowaniu sukcesu jako powodu do dumy, a nie podejrzliwości.

Kryzys aspiracji: tylko 3 proc. młodych chce zakładać firmy

Jednym z głównych impulsów do uruchomienia programu są alarmujące dane o aspiracjach przedsiębiorczych młodego pokolenia. Według badania Global Entrepreneurship Monitor własne przedsiębiorstwo planuje dziś założyć zaledwie 3 proc. młodych Polaków – to jeden z najniższych wyników na świecie i najniższy wynik dla Polski od początku prowadzenia badania. Pod względem aspiracji przedsiębiorczych znajdujemy się wśród państw o najsłabszych rezultatach.

To nie jest wyłącznie problem środowiska biznesowego. Prywatne firmy wytwarzają około 75 proc. PKB i odpowiadają za większość miejsc pracy. Jeżeli kolejne pokolenia będą coraz rzadziej wybierać przedsiębiorczość, kraj straci jeden z najważniejszych motorów wzrostu. Stąd mocne słowa Rafała Brzoski, przedsiębiorcy i filantropa, przewodniczącego Rady Think Tank The Company:

„Polska jest jednym z niewielu krajów świata, gdzie więcej firm się zamyka niż otwiera. Tylko 3% młodych Polaków chce zakładać własne firmy. To nie jest problem jednej branży czy jednego środowiska. To pytanie o przyszłość naszego państwa. Każda złotówka wydana na ochronę zdrowia, edukację, infrastrukturę czy bezpieczeństwo pochodzi z gospodarki i z pracy przedsiębiorców. Potrzebujemy dziś nowego porozumienia między biznesem a państwem oraz strategii wspierania przedsiębiorczości i ekspansji polskich firm”.

Program „Polska Przedsiębiorcza” ma być właśnie początkiem takiego porozumienia – trwałego partnerstwa między biznesem, ekspertami i administracją.

Silna gospodarka zaczyna się od silnych firm

Think Tank The Company od początku akcentuje, że przedsiębiorca to nie „petent”, ale strategiczny partner państwa. W Radzie Biznesu, która wspiera kierunki działań, zasiada 13 czołowych polskich przedsiębiorców. Przewodniczącym Rady Biznesu jest Michał Sołowow, a przewodniczącym Rady Think Tanku – Rafał Brzoska.

Michał Sołowow podsumowuje filozofię programu w prosty sposób:

„W biznesie nikt nie startuje z pozycji lidera rynku. Każda wielka firma była kiedyś małym przedsięwzięciem – bez skali, bez zaplecza, ale z ambicją i gotowością do podejmowania ryzyka. Sami przeszliśmy tę drogę i wiemy, jak ważne jest stabilne otoczenie regulacyjne oraz realny wpływ przedsiębiorców na kierunek zmian. Silna gospodarka zaczyna się od silnych firm – od małych przedsiębiorstw po globalnych liderów”.

Silni przedsiębiorcy to silne państwo – to jedno z głównych haseł programu.

„Mapa Drogowa Polski Przedsiębiorczej” na 18 miesięcy

W ramach inauguracji programu zaprezentowano dokument „Mapa Drogowa Polski Przedsiębiorczej” – zestaw priorytetowych działań na najbliższe 18 miesięcy. To plan, który ma przełożyć ogólne deklaracje na konkretne zmiany: uproszczenia regulacyjne, działania na rzecz produktywności, wsparcie ekspansji zagranicznej i lepsze wykorzystanie technologii.

Mapa ma być dokumentem „żywym”, tworzonym wspólnie z przedsiębiorcami i ekspertami. Jak podkreśla Adam Malinowski, dyrektor generalny Think Tank The Company:

„Polska gospodarka potrzebuje dziś nie deklaracji, lecz danych. Chcemy wiedzieć, co realnie blokuje wzrost polskich firm i jakie rozwiązania pozwolą im szybciej się rozwijać. Mapa Drogowa Polski Przedsiębiorczej na najbliższe 18 miesięcy to pierwszy krok i zaproszenie do stałego partnerstwa między przedsiębiorcami, ekspertami i administracją”.

Badanie „Wyzwania Polskiego MŚP 2026”: aktywne, innowacyjne, odporne

Mocnym elementem programu są wyniki badania „Wyzwania Polskiego MŚP 2026”, przeprowadzonego wspólnie z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na reprezentatywnej próbie 600 firm. Dane pokazują, że polskie MŚP – mimo turbulencji – pozostaje aktywne i innowacyjne:

sektor MŚP odpowiada za 46,6 proc. PKB i tworzy 6,9 mln miejsc pracy,

73 proc. przedsiębiorców korzysta już z AI lub aktywnie eksperymentuje z tą technologią,

co czwarta firma planuje ekspansję zagraniczną,

64 proc. przedsiębiorców ponownie założyłoby firmę w Polsce.

To obraz sektora, który nie prosi o przywileje, ale o przewidywalne warunki gry.

Eliza Kruczkowska, dyrektorka zarządzająca Think Tank The Company, podkreśla:

„Polskie MŚP jest aktywne, innowacyjne i odporne. Ma jednak jeden podstawowy postulat wobec państwa: nie prosi o przywileje ani specjalne programy wsparcia. Oczekuje stabilnych i przewidywalnych reguł gry, które pozwolą planować inwestycje i rozwijać firmy w Polsce”.

Think Tank The Company – rzetelność i sprawczość

Think Tank The Company to apolityczny, pro‑biznesowy ośrodek ekspercki, który łączy głos przedsiębiorców z analizą gospodarczą i praktyką. Działa na rzecz innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a jego filary to:

Deregulacja – kontynuacja sukcesu inicjatywy „SprawdzaMY”, która w rok złożyła rządowi 522 propozycje deregulacyjne, z czego ponad 200 stało się obowiązującym prawem.

– kontynuacja sukcesu inicjatywy „SprawdzaMY”, która w rok złożyła rządowi 522 propozycje deregulacyjne, z czego ponad 200 stało się obowiązującym prawem. Gospodarka i konkurencyjność – praca nad rozwiązaniami wzmacniającymi pozycję polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

– praca nad rozwiązaniami wzmacniającymi pozycję polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Innowacje i przyszłość – wspieranie wdrażania nowych technologii, m.in. AI, automatyzacji, cyfryzacji procesów.

– wspieranie wdrażania nowych technologii, m.in. AI, automatyzacji, cyfryzacji procesów. Wizerunek przedsiębiorcy i społeczeństwo – odbudowa zaufania między społeczeństwem a biznesem oraz pokazanie przedsiębiorcy jako odpowiedzialnego aktora życia publicznego.

Think Tank ma też konkretne dokonania „poza papierem”: w Stroniu Śląskim w 10 miesięcy od wielkiej powodzi w 2024 r. powstało osiedle dla powodzian – 24 domy sfinansowane ze zbiórki 123 mln zł. To przykład, że biznesowe kompetencje można przełożyć na szybkie, realne działania społeczne.

Społeczność The Company obejmuje 2500 firm z ponad 100 branż. W skład organizacji wchodzi także Rada ds. MŚP złożona z 21 przedsiębiorców.

Polska Przedsiębiorcza – jak wygrać kolejny etap

„Polska Przedsiębiorcza” to plan na kolejny etap rozwoju kraju: oparty na przedsiębiorczości, technologiach i globalnych markach, a nie tylko na taniej sile roboczej i kopiowaniu rozwiązań innych państw. W centrum tego modelu są przedsiębiorcy – od mikrofirm po największe grupy kapitałowe – traktowani jako partnerzy strategiczni państwa.

Stawką są nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale przyszłość klasy średniej i jakości usług publicznych. Każda złotówka na zdrowie, edukację, infrastrukturę czy bezpieczeństwo zaczyna się w gospodarce – w firmach, które inwestują, zatrudniają, płacą podatki i eksportują produkty oraz usługi.

Program „Polska Przedsiębiorcza” ma pomóc odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

jak przywrócić młodym aspiracje do zakładania własnych firm,

jak ułatwić polskim przedsiębiorstwom ekspansję i budowę globalnych marek,

jak zbudować trwałe, oparte na zaufaniu partnerstwo między biznesem a państwem.

To propozycja dla Polski, która chce nie tylko doganiać, ale współtworzyć europejski i światowy rozwój.

Czytaj też:

Prezesi polskich firm globalnych: pomimo braku koniunktury, to może być świetny czas Polski