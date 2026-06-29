Od lipca zmiany w legitymacji emeryta-rencisty. ZUS wydał komunikat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od lipca zmienią się wzory legitymacji emeryta-rencisty. Nowe wzory dotyczą zarówno plastikowej legitymacji, jak i jej wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Zmiany wynikają z nowych przepisów obowiązujących od lipca br. – Od 13 lipca będziemy wydawać legitymację tradycyjną w formie plastikowej karty identyfikacyjnej wg wzoru, który prezentujemy poniżej – czytamy w komunikacie.







Zmiana wzoru legitymacji emeryta-rencisty

Nowa legitymacja będzie wydawana w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie zawierała elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każdy dokument będzie miał unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Zmieni się również wygląd legitymacji w wersji elektronicznej, tzw. mLegitymacji, dostępnej w aplikacji mObywatel.





ZUS zwraca uwagę, że w nowej mLegitymacji nie będzie informacji o oddziale, który wydał legitymację.

Jak podkreśla Zakład, seniorzy nie będą musieli składać wniosku o wydanie nowej legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez okres na nich wskazany.

Na jakie przywileje można liczyć?

Przypomnijmy, że legitymację emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument otwiera drzwi do szeregu przywilejów w codziennym życiu. Najbardziej odczuwalne są te dotyczące komunikacji i transportu. Posiadacze legitymacji mogą korzystać z ustawowych ulg na przejazdy pociągami PKP Intercity, gdzie przysługują im dwa przejazdy w roku ze zniżką wynoszącą 38 proc. w drugiej klasie. W przypadku transportu miejskiego zasady ustalają poszczególne samorządy. Większość metropolii oferuje seniorom tanie bilety okresowe (tak zwane bilety seniora), a po przekroczeniu określonego progu wieku (najczęściej 70 lat) przejazdy stają się całkowicie bezpłatne.

Dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W niektórych aptekach czy placówkach rehabilitacyjnych pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów na leki nierefundowane lub zabiegi wspomagające sprawność fizyczną. Co więcej, posiadacze legitymacji mogą liczyć na obniżone ceny w sanatoriach, a także uzyskać rabaty na turnusy rehabilitacyjne.

Dzięki legitymacji seniorzy mogą korzystać ze zniżek na usługi w miejscach związanych z kulturą, takich jak teatry, muzea, galerie sztuki czy kina. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ośrodków sportowych, takich jak baseny czy miejskie centra fitness, które często przewidują specjalne godziny senioralne lub dedykowane cenniki.

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