Najczęściej wykonywane zawody w Polsce. Raport może być zaskoczeniem

Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy oraz nauczyciele szkół podstawowych to najczęściej wykonywane zawody w Polsce. Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Zróżnicowanie zawodów na rynku pracy w Polsce”, zaprezentowanego podczas VI Kongresu Statystyki Polskiej. Dane obejmują 14,1 mln pracujących w gospodarce narodowej oraz 1,4 mln osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. Raport pokazuje sytuację na 31 grudnia 2024 r. i obejmuje 443 grupy zawodowe.

Najczęściej wykonywane zawody w Polsce. Sprzedawcy i kierowcy dominują

Jak wskazał Dominik Dąbrowski, dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS, cztery najliczniejsze grupy zawodowe stanowią łącznie 13,5 proc. wszystkich zawodów obecnych na rynku pracy. Na liście dominują więc profesje związane z handlem, transportem, logistyką i edukacją. To właśnie one tworzą znaczną część codziennego rynku pracy – od sklepów i magazynów po szkoły podstawowe.

Raport GUS pokazuje także duże różnice między zawodami pod względem płci. Najbardziej sfeminizowane profesje to położne, specjalistki ds. wychowania małego dziecka oraz asystentki dentystyczne. Kobiety najczęściej dominują w obszarach opieki zdrowotnej, edukacji i usług opiekuńczych.

Z kolei najbardziej zmaskulinizowane zawody to górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze. Bardziej zrównoważoną strukturę płci widać m.in. wśród właścicieli sklepów, piekarzy i cukierników, pracowników usług domowych oraz szefów kuchni.

Cudzoziemcy najczęściej pracują jako kierowcy

Ważną częścią polskiego rynku pracy są cudzoziemcy. Wśród obcokrajowców pracujących w gospodarce narodowej 70 proc. stanowią Ukraińcy. Kolejne grupy to Białorusini, Hindusi i Gruzini.

Najczęściej wykonywanym przez cudzoziemców zawodem jest kierowca samochodu ciężarowego. Pracuje tak 12,6 proc. z nich. Następne miejsca zajmują magazynierzy oraz programiści aplikacji. Kobiety cudzoziemki najczęściej pracują jako sprzedawczynie sklepowe, magazynierki oraz pomoce i sprzątaczki.

Te zawody są mogą być wypierane przez AI

Raport GUS wskazuje również zawody szczególnie podatne na automatyzację. Najbardziej zagrożeni są operatorzy wprowadzania danych, operatorzy edytorów tekstów, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości oraz pracownicy ds. statystyki, ubezpieczeń i finansów. W tych grupach pracuje obecnie 640 tys. osób.

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