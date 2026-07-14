Nowe zasady dla uchodźców z Ukrainy. Ta grupa może stracić prawo pobytu

Rząd Danii zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej. Nowe regulacje obejmą mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat, którzy zgodnie z ukraińskim prawem podlegają obowiązkowi służby wojskowej i nie zostali z niego zwolnieni. Władze w Kopenhadze tłumaczą, że celem zmian jest ograniczenie unikania mobilizacji oraz wsparcie zdolności obronnych Ukrainy.

Mężczyźni w wieku poborowym bez prawa pobytu

Jak poinformował duński minister imigracji i integracji Morten Boedskov, nowe przepisy zakładają, że mężczyźni objęci obowiązkiem wojskowym nie będą mogli otrzymać prawa pobytu na podstawie specjalnej ustawy przyjętej po wybuchu wojny.

– Unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją – podkreślił minister, uzasadniając decyzję rządu.

Zmiany mają dotyczyć osób w wieku od 23 do 60 lat, które nie posiadają zwolnienia z obowiązku odbycia służby wojskowej.

Nowe przepisy nie obejmą wszystkich

Duński rząd zaznacza, że nowe regulacje nie będą działały wstecz. Oznacza to, że osoby, które już uzyskały prawo pobytu, nie utracą go automatycznie po wejściu przepisów w życie.

Jednocześnie zezwolenia na pobyt przyznawane na podstawie specjalnej ustawy są okresowe. Aby nadal korzystać z ochrony, Ukraińcy muszą regularnie występować o ich przedłużenie. To właśnie na etapie kolejnych wniosków nowe zasady będą miały zastosowanie.

Tysiące Ukraińców korzystają z ochrony w Danii

Na początku maja z ochrony czasowej w Danii korzystało około 47,6 tys. obywateli Ukrainy. Specjalna ustawa obowiązująca od 2022 r. zapewnia im możliwość legalnego pobytu, podjęcia pracy, nauki oraz korzystania z publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Duńskie władze podkreślają jednak, że przepisy dotyczące uchodźców będą stale analizowane. Rząd nie wyklucza kolejnych zmian, jeśli sytuacja związana z wojną lub migracją będzie tego wymagała.

Dania pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Ukrainy

Zaostrzenie przepisów migracyjnych nie oznacza zmiany stanowiska Danii wobec Ukrainy. Kopenhaga pozostaje jednym z najaktywniejszych partnerów wspierających walczący kraj.

Duński rząd jako jeden z pierwszych zdecydował się finansować rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Władze zgodziły się również na uruchomienie na terytorium Danii fabryki produkującej paliwo rakietowe dla Ukrainy.

Zdaniem rządu nowe regulacje dotyczące pobytu mężczyzn w wieku poborowym mają stanowić element szerszej polityki wspierania ukraińskich zdolności obronnych przy jednoczesnym utrzymaniu pomocy dla osób uciekających przed wojną.

Czytaj też:

Duże zmiany dla Ukraińców w UE. Nie wszyscy będą mogli liczyć na ochronę Czytaj też:

Ukraińskie media o Wołyniu zaskoczyły przekazem. Padły słowa o „histerii” Polaków