Średnia krajowa znów w górę. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze informacje dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Z danych za czerwiec 2026 r. wynika, że przeciętna pensja brutto przekroczyła poziom 9400 zł, a liczba etatów pozostała na zbliżonym poziomie względem poprzedniego miesiąca.

Przeciętne wynagrodzenie w średnich i dużych przedsiębiorstwach wyniosło dokładnie 9401,58 zł brutto. To o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,5 proc. więcej niż w maju. GUS podkreśla, że dane dotyczą wyłącznie sektora przedsiębiorstw, obejmującego firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników, działające m.in. w przemyśle, handlu i budownictwie. Nie obejmują natomiast mikroprzedsiębiorstw ani jednostek sfery budżetowej.

Średnie wynagrodzenie w czerwcu 2026

Według GUS na wzrost przeciętnych wynagrodzeń wpłynęły przede wszystkim dodatkowe wypłaty przekazywane pracownikom w czerwcu. Do średniej wliczono premie kwartalne i roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych.

Na poziom przeciętnego wynagrodzenia wpływała również obowiązująca od stycznia 2026 r. płaca minimalna. Najniższe ustawowe wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z 2025 r. GUS wskazuje, że zmiana ta miała zauważalny wpływ na poziom średnich płac w sektorze przedsiębiorstw.

Zatrudnienie pozostało stabilne

Urząd przedstawił także najnowsze dane dotyczące zatrudnienia. W czerwcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło blisko 6,4 mln etatów. W porównaniu z majem nie odnotowano większych zmian, co oznacza utrzymanie stabilnej sytuacji miesiąc do miesiąca.

Inaczej wygląda porównanie rok do roku. W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie było o 0,9 proc. niższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Jednocześnie jego poziom pozostał zbliżony do tego, który GUS odnotował w maju.

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