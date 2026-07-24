Historyczny dzień w Porcie Gdynia. Po raz pierwszy wpłynął kolos o długości 399 metrów

W Porcie Gdynia doszło do historycznej chwili. W piątek do gdyńskiego portu wpłynął MSC Venice – największy kontenerowiec, jaki kiedykolwiek obsłużono w tym miejscu. Jednostka ma 399 metrów długości i 54 metry szerokości, a jej wejście do portu pokazuje skalę zmian, jakie w ostatnich latach przeszła gdyńska infrastruktura.

Rekordowy statek po raz pierwszy w Gdyni. MSC Venice to prawdziwy gigant

MSC Venice to największa jednostka, jaka dotąd zawinęła do Portu Gdynia. Kontenerowiec o pojemności 18 755 TEU zacumował przy Nabrzeżu Helskim. To pierwsze takie zawinięcie w historii portu i zarazem symboliczny test możliwości, które dały zakończone inwestycje.

Przedstawiciele portu podkreślają, że przyjęcie tak dużego statku nie byłoby możliwe bez wieloletniego programu modernizacji.

Port Gdynia gotowy na największe kontenerowce Bałtyku

W ostatnich latach poszerzono wejście wewnętrzne do portu ze 100 do 140 metrów, pogłębiono akweny wewnętrzne do 15,9 m, przebudowano nabrzeża wzdłuż Kanału Portowego, rozbudowano Obrotnicę nr 2 do średnicy 480 metrów i dostosowano Nabrzeże Helskie do obsługi największych jednostek operujących na Bałtyku.

Dzięki temu Port Gdynia może dziś przyjmować statki o długości do 400 metrów i zanurzeniu do 14,5 metra. To oznacza gotowość do obsługi kontenerowców klasy Baltmax, czyli największych, jakie mogą operować na Morzu Bałtyckim.

„Nowy poziom” i wejście do pierwszej ligi

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka ocenił, że Port Gdynia wszedł na nowy poziom i stał się portem głębokowodnym z prawdziwego zdarzenia. Zwrócił uwagę, że dzięki zakończonym inwestycjom może dziś przyjmować największe kontenerowce świata.

Historyczne znaczenie tego zawinięcia podkreślił także prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Piotr Gorzeński. Jak zaznaczył, port przygotowywał się do tego momentu przez ostatnie lata.

Dokąd popłynie MSC Venice

MSC Venice przypłynął do Gdyni w ramach serwisu BRITANNIA. Z portu ma wyjść 27 lipca, a następnie popłynie do Kłajpedy, Le Havre, Antwerpii i Londynu. Później jednostka wyruszy dalej do Azji, zawijając m.in. do Colombo, Singapuru, Szanghaju i Yantian.

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