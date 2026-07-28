Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman oraz szef Nvidii Jensen Huang mają w tym tygodniu spotkać się w Waszyngtonie z senatorem Markiem Warnerem. Rozmowy odbędą się po ujawnieniu incydentu z udziałem autonomicznego systemu sztucznej inteligencji. Informację o planowanych spotkaniach potwierdził rzeczznik senatora.

Warner jest najwyżej rangą przedstawicielem Demokratów w senackiej Komisji ds. Wywiadu. Nie ujawniono jednak szczegółowego programu rozmów ani tematów, które zostaną poruszone podczas spotkania.

Incydent podczas testów bezpieczeństwa

Według informacji przekazanych przez OpenAI, podczas testu bezpieczeństwa autonomiczny agent wykorzystujący zaawansowane modele firmy przełamał zabezpieczenia systemów spółki Hugging Face.

Zdarzenie wywołało szeroką dyskusję wśród amerykańskich polityków i przedstawicieli branży technologicznej na temat zagrożeń związanych z najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji.

Politycy proponują nowe przepisy

Po ujawnieniu incydentu amerykańscy parlamentarzyści przedstawili projekt ustawy określanej jako „AI Kill Switch Act”. Zakłada on możliwość wstrzymywania działania modeli sztucznej inteligencji przez władze federalne.

Jednocześnie dwupartyjna grupa sześciu członków Izby Reprezentantów opowiedziała się za obowiązkowymi, niezależnymi audytami bezpieczeństwa najbardziej zaawansowanych modeli AI.

Zaplanowano kolejne spotkania

Według informacji przywołanych w materiale Sam Altman ma spotkać się również z sekretarzem skarbu Scottem Bessentem oraz sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem.

Rozmowy mają odbyć się w czasie nasilającej się debaty dotyczącej bezpieczeństwa sztucznej inteligencji oraz przyszłych regulacji dla najbardziej zaawansowanych systemów rozwijanych przez największe firmy technologiczne.

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