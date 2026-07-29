Wpływy z akcyzy alkoholu ostro w dół. Ministerstwo rozczarowane

Podkomisja zajmująca się kontrolą realizacji budżetu zajmowała się wykonaniem planu dochodów i wydatków państwa od początku 2026 r. Jednym z ważniejszych tematów, jakie podjęto na spotkaniu był wpływ do budżetu państwa z akcyzy. Zwłaszcza, że wyniki wypadły dużo słabiej niż planowano. Na koniec czerwca 2026 r. dochody z akcyzy wyniosły 44 mld zł, czyli mniej niż oczekiwano.

Polacy piją mniej alkoholu?

Od stycznia do maja 2026 r. wpływy z akcyzy od alkoholu etylowego spadły aż o 13 proc. a od piwa o 5,8%. Wzrosły zaś wpływy z akcyzy od wina, i to aż o 46 proc. To oznacza, że Polacy piją mniej alkoholu. Konsumenci wybierali częściej wino, niż wysokoprocentowy alkohol. Wicedyrektor stwierdził, że spożycie i produkcja alkoholu z rok na rok spada.W kolejnych latach z pewnością wpływy ze sprzedaży alkoholu etylowego zmniejszą się.

Akcyza a program CPN

Nie bez znaczenia na wpływ z akcyzy miał program wsparcia kierowców. Wprowadzony program CPN, dzięki któremu rząd obniżył cenę paliwa oznaczał mniejszy wpływ do budżetu, co wyliczono na kwotę 1,8 mln zł.

– Paliwo jest jednym z najtańszych w Europie. Od razu zapowiadałem, że trzeba zgromadzić środki finansowe na program CPN, ponieważ to wsparcie kosztuje miliardy złotych. Dlatego chcemy objąć nadzwyczajne zyski firm paliwowych podatkiem, aby podatnicy nie musieli ponosić kosztów wzrostu cen paliw – napisał na X Donald Tusk.

Wzrost wpływów z akcyzy

Z przedstawionych danych wynika, że od stycznia do maja 2026 r. o 12,6 proc. wzrosły wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ z akcyzy z płynu do e-papierosów wzrósł aż o 70,7%, od paliw opałowych o 22 proc. a od wyrobów węglowych o 20 proc.

Złe prognozy ministerstwa

Prognoza rządowa zakładała podwyższenie akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Ostatecznie do podwyżek nie doszło, wobec czego budżet państwa nie został zasilony dodatkową kwotą 1,8 mld zł.

Spadł również dochód z akcyzy od paliw (o 3,7 proc.) a od samochodów osobowych o 6,6 proc.

Czytaj też:

Kontrowersje wokół zmian przepisów alkoholowych. Branża alarmuje Czytaj też:

Niezrozumiały paradoks w napojach. Zdrowa woda opodatkowana jak wódka