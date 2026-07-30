Rząd zaostrza zasady dla cudzoziemców. Firmy ostrzegają przed skutkami

Między rządem a pracodawcami narasta spór dotyczący planowanych zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców. Największe kontrowersje budzi projekt rozporządzenia, który obejmuje obywateli Gruzji, Kolumbii i Wenezueli.

Zdaniem rządu nowe przepisy mają ograniczyć niekontrolowaną migrację oraz przypadki naruszania przepisów przez część cudzoziemców. Przedsiębiorcy przekonują jednak, że zmiany jeszcze bardziej utrudnią pozyskiwanie pracowników na stanowiska, na które od dawna brakuje chętnych wśród Polaków.

Bez wizy nie będzie można podjąć pracy

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że obywatele Kolumbii, Wenezueli i Gruzji przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego nie będą mogli podejmować pracy na podstawie zezwolenia ani oświadczenia.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia konieczne będzie uzyskanie wizy krajowej. Jej wydanie będzie wiązało się m.in. z oceną ryzyka migracyjnego. Według rządu rozwiązanie ma ograniczyć nadużycia i poprawić kontrolę nad napływem cudzoziemców.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w 2025 r. wydano 39,1 tys. dokumentów legalizujących pracę obywateli Kolumbii. Spośród 6,7 tys. skontrolowanych osób z tego kraju w 1570 przypadkach stwierdzono nielegalny pobyt, a wobec 1,7 tys. wydano decyzje nakazujące opuszczenie Polski.

Pracodawcy ostrzegają przed stratami

Organizacje pracodawców krytykują proponowane rozwiązania. Podkreślają, że obecne przepisy pozwalały szybciej zatrudniać cudzoziemców, którzy często podejmowali pracę w zawodach deficytowych i niewybieranych przez Polaków.

Ich zdaniem nowe obowiązki wydłużą proces rekrutacji i zmniejszą zainteresowanie pracą w Polsce. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę, że w ocenie skutków regulacji nie uwzględniono możliwego spadku wpływów z podatku PIT oraz składek do ZUS.

Według przedstawionych wyliczeń, jeśli liczba pracowników z zagranicy zmniejszy się o 15–25 tys. osób, budżet państwa może tracić od 375 mln do 875 mln zł rocznie.

Firmy zapowiadają walkę o zmianę przepisów

Eksperci wskazują także, że obowiązek uzyskania wizy zwiększy obciążenie polskich placówek konsularnych. Bez dodatkowego wsparcia może to wydłużyć procedury i obniżyć atrakcyjność Polski jako miejsca zatrudnienia dla cudzoziemców.

Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, organizacje pracodawców przekazały już swoje uwagi do projektu rozporządzenia resortowi pracy. Temat ma wrócić 18 sierpnia podczas posiedzenia podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

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