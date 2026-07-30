Jak bogata jest Unia Europejska w 2026 roku? Najświeższe dane

„P” ze skrótu „PKB” oznacza „produkt”, czyli wszystkie wytworzone towary i usługi. „K” jak „krajowy”, czyli wytworzone na terenie danego panstwa lub regionu. A „B” to po prostu „brutto”, czyli wartość towarów i usług bez amortyzacji.

Dobra wiadomość jest taka, że w drugim kwartale 2026 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł zarówno w strefie euro (o 0,4 proc.), jak i w całej Unii Europejskiej – o 0,5 proc. W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, gospodarka strefy euro urosła o 1 proc., a całej Unii Europejskiej o 1,2 proc.

Cztery lokomotywy wzrostu w Unii Europejskiej. Polski nie ma wśród nich

Kiedy PKB rośnie to znak, że gospodarka działa dobrze, powstaje więcej firm, rosną pensje i ludzie mają więcej pieniędzy. natomiast kiedy spada to znaczy, że gospodarka zwalnia, produkcja spada, a wkrótce wzrośnie bezrobocie.

Unia Europejska składa się z 27 państw. Główne lokomotywy wzrostu unijnego dobrobytu to Irlandia – 3,9 proc, Litwa, której gospodarka urosła o 3,8 proc., Szwecja (2,8 proc.) i Hiszpania (2,7 proc.).

największa gospodarka Europy czyli niemiecka urosła zaledwie o 0,9 proc., ale i tak wypadła nieco lepiej niż francuska (0,7 proc.) i minimalnie gorzej od włoskiej (1 proc.). PKB często porównywanych do Polski Węgier urosło w rok o 1,6 proc. Czeska gospodarka urosła o 2 proc.

Na drugim biegunie zestawienia znalazły się Belgia oraz Austria – ich gospodarki nie urosły wcale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku.

Okazuje się, że w opublikowanych przez Eurostat danych nie uwzględnioniono Polski. Lipcowy raport opiera się na danych z 19 państw członkowskich (około 94 proc. gospodarki całej Unii Europejskiej), które przekazały je dobrowolnie. Polska tego nie zrobiła.

Kto jest najbogatszy: Unia Europejska, USA czy Chiny? Ranking bogactwa

Unia Europejska jest bardzo bogatym obszarem świata. Jej gospodarka należy do największych na świecie, ustępując głównie Stanom Zjednoczonym, a poziom życia mieszkańców jest wysoki, choć mocno zróżnicowany między poszczególnymi państwami.

Łączny produkt krajowy brutto państw unijnych wynosi blisko 20 bilionów dolarów, co daje jej drugie lub trzecie miejsce w globalnym zestawieniu potęg gospodarczych obok USA i Chin.

PKB Chin jest porównywalny z PKB UE, stąd nie wiadomo czy unijna gospodarka ma drugie czy trzezcie miejsce na podium. Wiadomo za to, że pierwsze miejsce należy do USA – PKB USA to ponad 32 biliony dolarów.

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