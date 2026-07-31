Co Polacy kupowali na początku wakacji? GUS ujawnia

Z ostatnich danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w czerwcu wyższa o 6,2 proc. rok do roku. Odczyt ten okazał się wyższy niż prognozowali eksperci (konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc.). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,4 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem, ale też o 1,7 proc. wyższa w stosunku do maja.

GUS wskazuje, że wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym wynika m.in. z faktu, iż w czerwcu br. mieliśmy większą liczbę dni handlowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż detaliczna mocno w górę. Polacy rzucili się na meble i RTV/AGD

Z danych zaprezentowanych przez GUS wynika, że na początku wakacji największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „meble, RTV, AGD” (wzrost o 14,8 proc.). To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy kupowali o jedną szóstą więcej rzeczy z tego obszaru niż w czerwcu 2025 roku. Spory wzrost nastąpił również w obszarach: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 10,2 proc.), „pozostałe” (o 9,9 proc.), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 9,6 proc.), „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 9 proc.). Zwiększenie sprzedaży odnotowano też w grupach: „tekstylia, odzież obuwie” (o 3,3 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3 proc.), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,7 proc).

GUS poinformował również, że w czerwcu – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 12,3 proc. wyższa, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,7 proc. do 9,1 proc.

Sprzedaż detaliczna towarów (zarówno konsumpcyjnych, jak i niekonsumpcyjnych) jest kluczowym wskaźnikiem popytu wewnętrznego, który stanowi główny motor napędowy polskiego PKB, odzwierciedlając realną siłę nabywczą i nastroje finansowe Polaków.

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