Kamień milowy OZE. Chiny znowu wyprzedzają wszystkich

Heart of Offshore Wind, czyli Serce Morskiej Energetyki Wiatrowej – tak nazwano gigantyczną stację konwerterową – została zainstalowana około 100 kilometrów od wybrzeża miasta Yangjiang w prowincji Guangdong w południowo – wschodnich Chinach.

Nowy obiekt będzie dostarczał około sześciu miliardów kilowatogodzin czystej energii rocznie i zmniejszy emisję dwutlenku węgla o prawie pięć milionów ton. Z taniego prądu ucieszy się obszar zwany Greater Bay Area, czyli Guangdong-Hongkong-Makau.

Kolos zakotwiczony w dnie morza. Przerobi miliardy kilowatogodzin energii

To pierwsza na świecie morska stacja konwerterowa wykorzystująca elastyczny przesył prądu stałego o napięciu 500 kV i mocy 2000 MW. Konwertuje prąd przemienny (AC) z turbin na wysokonapięciowy prąd stały (DC), co pozwala na przesyłanie energii na setki kilometrów z minimalnymi stratami.

Stacja składa się z dwóch gigantycznych części.Górna platforma waży około 25 tys. ton, ma wielkość boiska piłkarskiego i wysokość 15-piętrowego budynku. Jej ciężar znacznie przekraczał udźwig wszystkich chińskich statków dźwigowych, dlatego zamiast unosić platformę, została ona przetransportowana przez półzanurzalny statek do transportu ciężkich ładunków. Stalowy fundament stacji waży kolejne 17 tys. ton i jest zakotwiczony na dnie morskim.

Cała konstrukcja jest wsparta na ośmiu masywnych palach, co zapewnia stabilność nawet w ekstremalnych warunkach. Stacja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać silne wiatry, wysokie fale, prądy morskie, słoną wodę, gęstą mgłę i częste tajfuny, które regularnie występują w tym rejonie.

Turbiny morskie o mocy 20 megawatów. Ale nautralność klimatyczna 10 lat później

Według Chińskiej Komisji Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi (SASAC) jest to projekt o najwyższym napięciu i największej przepustowości wśród wszystkich istniejących elastycznych systemów przesyłu prądu stałego dla morskich farm wiatrowych.

Po uruchomieniu stacja konwerterowa zasili w prąd miliony domów, a jednocześnie pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o prawie pięć milionów ton rocznie. Projekt wkracza w fazę końcową, która obejmuje układanie kabli podmorskich i wspólne testowanie sprzętu zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Chiny są globalnym liderem w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (offshore). Odpowiadają za ponad połowę nowych instalacji na świecie. Budują gigantyczne farmy oraz wdrażają rekordowe turbiny o mocy 20 MW. Testują również jednostki rzędu 26 MW.

W pierwszym półroczu 2026 roku farmy słoneczne i wiatrowe w Chinach wyprodukowały łącznie 24,6 proc. całego krajowego prądu. Szacowana łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Chinach to około 520 GW (520 000 MW). Dla porównania, moc farm wiatrowych w Polsce wynosi ponad 10,7 GW, co stanowi blisko 28 proc. wszystkich odnawialnych źródeł energii w kraju.

Chiny są jednym z krajów, które szczególnie silnie odczuwają i nadal będą odczuwać skutki zmiany klimatu, stąd inwestycje w OZE. To dla Chin także okazja do zdominowania tych przyszłościowych sektorów energetyki i wzmocnienia konkurencyjności swojej gospodarki. Chiny planują uzyskać neutralność klimatyczną do 2060 roku – 10 lat po Unii Europejskiej.

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