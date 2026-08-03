Gigantyczne kary od UOKiK. Rolnicy przez lata mieli płacić więcej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie blisko 136 mln zł kar na dziewięć spółek oraz pięciu menadżerów. Według ustaleń urzędu producent i dealerzy maszyn rolniczych marek Valtra, Fendt i Massey Ferguson przez wiele lat dzielili między sobą rynek oraz wymieniali informacje dotyczące cen.

Postępowanie dotyczyło spółki AGCO, która wprowadzała na polski rynek i hurtowo dystrybuowała maszyny tych marek. W sprawie uczestniczyli również dealerzy i sprzedawcy działający na terenie kraju.

Zmowa miała trwać przez jedenaście lat

Jak poinformował UOKiK, porozumienie obowiązywało od 2012 do 2023 roku. Początkowo obejmowało wyłącznie markę Valtra, a od 2018 roku również Fendt i Massey Ferguson. W przypadku marek Valtra i Fendt zmową objęta była także sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych.

Zdaniem urzędu rolnicy byli przypisywani do konkretnych dealerów. Jeżeli chcieli kupić ciągnik lub kombajn u innego sprzedawcy, mieli być zniechęcani wyższymi cenami. Według prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego uniemożliwiało to zakup maszyn w warunkach uczciwej konkurencji.

Jedna ze spółek skorzystała z programu łagodzenia kar

W trakcie postępowania spółka Agrotechnik złożyła wniosek w ramach programu leniency i przekazała dowody dotyczące podziału rynku. UOKiK wskazał jednak, że przedsiębiorca rozpoczął współpracę już po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, gdy urząd dysponował pierwszymi dowodami. Z tego powodu kara nie została całkowicie umorzona, lecz obniżona o 50 proc.

Najwyższą sankcję otrzymała spółka AGCO – 82,7 mln zł. Kary nałożono również na Agronom (3,86 mln zł), Agravis Technik Polska (12,3 mln zł), Agrolmet (16,8 mln zł), Agro-Marek (0,9 mln zł), Lukpol Agro (2,4 mln zł), Agrimar (1,9 mln zł), Euromasz (3,6 mln zł) oraz Agrotechnik (10,4 mln zł). Decyzja UOKiK nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona do sądu.

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