Polska nie odpuszcza gigantowi. W grze ponad 5,5 mld zł

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Zdrowia, złożył apelację od wyroku Francuskojęzycznego Sądu Pierwszej Instancji w Brukseli z 1 kwietnia 2026 r. To kolejny etap postępowania prowadzonego z powództwa spółek Pfizer Inc., Pfizer Export B.V. oraz BioNTech Manufacturing GmbH przeciwko Polsce.

Konflikt z Pfizerem

Resort zdrowia poinformował, że wraz z apelacją złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji. Ministerstwo podkreśla, że decyzja o zaskarżeniu orzeczenia wynika z przekonania, iż sąd pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

Jednocześnie resort nie ujawnia szczegółów zarzutów apelacyjnych ani przyjętej strategii procesowej. Jak wyjaśniono, jest to podyktowane ochroną interesów procesowych Skarbu Państwa oraz dobrem prowadzonego postępowania.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Polska będzie wykorzystywać wszystkie dostępne środki prawne. Działania prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Celem ma być ochrona interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

Nieodebrane szczepionki

Sprawa dotyczy szczepionek przeciw COVID-19, których Polska nie odebrała w 2022 roku. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez belgijski sąd pierwszej instancji państwo ma odebrać około 64 mln dawek preparatu oraz zapłacić ponad 5,5 mld zł. Do tej kwoty dochodzą również koszty procesowe szacowane na około 170 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że będzie informować opinię publiczną o kolejnych istotnych etapach postępowania, jednak tylko w takim zakresie, na jaki pozwolą obowiązujące przepisy i względy procesowe.

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