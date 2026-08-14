Strajkowali przez 1050 dni. Tesla nie podpisała układu i wyszła ze sporu zwycięsko

Związek zawodowy IF Metall zdecydował o zawieszeniu wszystkich działań protestacyjnych w szwedzkiej spółce Tesli od 19 sierpnia. Strajk trwał niemal trzy lata, ale zakończy się bez realizacji głównego celu, którym było nakłonienie producenta samochodów elektrycznych do podpisania układu zbiorowego pracy.

Związkowcy wyjaśniają, że protest nie może być dalej prowadzony, ponieważ w firmie nie ma już strajkujących członków organizacji. Według IF Metall Tesla zaproponowała im odejście ze spółki na nieujawnionych warunkach. Część pracowników przyjęła odprawy, a inni mieli być bezpośrednio lub pośrednio zachęcani do rezygnacji z pracy.

Tesla nie zgodziła się na układ zbiorowy

Protest rozpoczął się w październiku 2023 roku. Jego celem było wymuszenie na amerykańskim koncernie zawarcia układu zbiorowego. Tesla konsekwentnie odmawiała, argumentując, że zatrudnieni już mają porównywalne warunki pracy, a przystępowanie do takich porozumień jest dobrowolne.

W spór zaangażowały się również inne szwedzkie związki zawodowe. Podejmowały działania solidarnościowe, m.in. wstrzymując dostarczanie korespondencji i opóźniając przyłączanie stacji ładowania do sieci energetycznej. Presja nie skłoniła jednak firmy do zmiany stanowiska.

Pracownicy krytykowali przebieg protestu

Według informacji „Dagens Industri” część pracowników wycofała się ze strajku z powodu niezadowolenia ze sposobu jego prowadzenia. Wskazywali m.in. na utratę prawa do zasiłku chorobowego, wynikającą – ich zdaniem – z nieprawidłowego systemu podatkowego stosowanego przez związek.

Krytykowano również strategię negocjacyjną oraz odsyłanie protestujących z powrotem do pracy. Ostatecznie część osób zdecydowała się na przyjęcie odpraw od Tesli, co stopniowo zmniejszało liczbę uczestników protestu.

Tesla mówi o trudnych 1050 dniach

Tesla Sweden utrzymuje, że jej pracownicy mają wszystkie świadczenia i zabezpieczenia wymagane przez szwedzkie prawo, w tym emeryturę zakładową oraz bezpieczne warunki zatrudnienia. Firma nie odniosła się jednak do warunków odejścia strajkujących.

Spółka podkreśliła, że 1050 dni protestu było trudne nie tylko dla techników, ale też dla dostawców, klientów oczekujących na naprawy oraz kierowców samochodów elektrycznych.

Firma otworzy ponad 250 stacji ładowania

Tesla twierdzi również, że działania solidarnościowe związków spowolniły elektryfikację Szwecji. Po zakończeniu blokady dostaw energii firma będzie mogła rozpocząć uruchamianie ponad 250 nowych stacji ładowania w 20 lokalizacjach.

Przedstawiciel szwedzkiej centrali związkowej LO przyznał, że zakończenie protestu bez układu zbiorowego jest porażką. Zaznaczył jednak, że związki powinny podejmować takie walki nawet wtedy, gdy istnieje ryzyko, że nie uda się doprowadzić ich do końca.

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