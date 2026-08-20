Nowe progi i wyższe stawki. Rząd pokazał podatkowy plan na 2027 rok

Ministerstwo Finansów nie zakończyło prac nad zmianami w systemie podatkowym. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w TVP Info, że poza rozwiązaniami przedstawionymi przez rząd w tym tygodniu przygotowywane są kolejne propozycje dla podatników.

Domański powiązał trwające prace z przygotowaniami do przyszłorocznego budżetu. Jak zapowiedział, w przyszłym tygodniu rząd ma przyjmować ustawę budżetową na 2027 r. Minister podkreślił jednocześnie, że zmiany mają być wprowadzane w sposób, który pozwoli wskazać źródła finansowania obniżek podatków dla klasy średniej.

Zmiany podatkowe od 2027 roku. Nowy próg PIT

Jedną z najważniejszych propozycji jest podniesienie progu podatkowego. Obecnie wynosi on 120 tys. zł, natomiast zgodnie z przedstawionym planem ma wzrosnąć do 130 tys. zł.

Jednocześnie rząd proponuje wprowadzenie nowej, 24-procentowej stawki podatkowej dla dochodów mieszczących się w przedziale od 130 tys. do 150 tys. zł. To właśnie te rozwiązania mają być elementem zmian kierowanych m.in. do klasy średniej.

Wyższy CIT dla dużych firm

Zmiany nie ograniczą się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Rząd chce również podnieść podstawową stawkę CIT dla największych przedsiębiorstw. Firmy osiągające roczne przychody przekraczające 50 mln euro miałyby płacić 22 proc. CIT zamiast obecnych 19 proc.

Kolejna propozycja dotyczy daniny solidarnościowej. Obecnie wynosi ona 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln zł. Zgodnie z przedstawionymi założeniami stawka ma wzrosnąć o 1 pkt proc., a więc do 5 proc.

Duża zmiana dla rozliczających się ryczałtem

Znacznie zmniejszony ma zostać także limit przychodów pozwalający na korzystanie z ryczałtu. Od 2027 r. ma on wynosić 250 tys. euro, podczas gdy obecnie jest to 2 mln euro. Z tej formy rozliczenia korzysta około 2,1 mln podatników.

Na przedstawionym pakiecie lista zmian może się jednak nie skończyć. Domański zapowiedział, że resort finansów pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami i będzie o nich sukcesywnie informował. Oznacza to, że przed przyjęciem ostatecznego kształtu regulacji podatkowych na 2027 r. mogą pojawić się następne propozycje.

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