Wiek emerytalny do zmiany? Jasna deklaracja ministra finansów

W ostatnim czasie duży rozgłos zyskała propozycja ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zasugerowała, że kobiety posiadające dzieci mogłyby zachować prawo do emerytury w wieku 60 lat, natomiast kobiety bezdzietne przechodziłyby na świadczenie na takich samych zasadach jak mężczyźni, czyli po ukończeniu 65 lat.

Pomysł w mocnych słowach skrytykowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Z całą determinacją i stanowczością chcę powiedzieć, że jakiekolwiek pomysły, żeby uzależniać wiek emerytalny, czy to kobiet, czy mężczyzn od tego, czy mają dzieci, ile tych dzieci mają, czy te dzieci są zdrowe, czy nie są zdrowe, kto je wychowuje, to absolutnie nie ma na to zgody – powiedziała szefowa resortu pracy.

W opinii Dziemianowicz-Bąk, rozwinięcie takiego pomysłu prowadzi do absurdu. – Co z kobietami, które dzieci mieć nie mogą, co z kobietami, które doświadczą poronienia, co z rodzicami, którzy stracą swoje dziecko, co z sytuacją, w której kobieta dziecko urodzi, ale wychowuje je samodzielnie ojciec mężczyzna? – pytała ministra.

Zmiany w wieku emerytalnym jeszcze przed wyborami? Jasna deklaracja Domańskiego

Jako „kierunek wart rozpatrzenia” Dziemianowicz-Bąk uznała pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przypomnijmy, że kobiety mogą obecnie przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni pięć lat później. Ministra zaznaczyła, że w grę wchodzi zrównanie wieku emerytalnego w “dół”, co oznaczałoby, że kobiety nie będą musiały dłużej pracować.

Do wszelkich pomysłów dotyczących wieku emerytalnego odniósł się w środę w Radiu Zet minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Żadnych zmian w wieku emerytalnym. Rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego w Polsce i do wyborów się to nie zmieni – zadeklarował Domański.

Szef resortu finansów podkreślił, że obecny system zgodnie z którym wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, a dla kobiet – 60 lat, działa działa dobrze i zapewnia stabilność.

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