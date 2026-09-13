Czy 13 września jest niedziela handlowa? Tam zrobimy zakupy

W przyszłym roku minie dziewięć lat od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Niedziela handlowa dopiero za trzy miesiące

To oznacza, że w niedzielę 13 września obowiązuje zakaz handlu. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie dopiero 6 grudnia, a zatem za niespełna trzy miesiące. Nie oznacza to, że dziś nie będziemy mieli dziś możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Czynne są dziś m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Niech samorządy decydują?

Tymczasem w ostatnim czasie wróciła dyskusja dotycząca zmian, jeśli chodzi o zakaz handlu w niedzielę. Forsujący liberalizację przepisów poseł Ryszard Petru zaproponował nowy pomysł, aby decyzję w tej kwestii przenieść na poziom samorządowy. – Najchętniej bym to w ogóle zdelegował regionalnie, czyli żeby to samorządy, albo województwa, albo przynajmniej na poziomie powiatów były decyzje, czy handel w niedzielę (powinien obowiązywać) – zaproponował w rozmowie z Radiem Zet Petru.

Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że propozycję posła Petru popiera 38,8 proc. ankietowanych. Nieco więcej, bo 41,1 proc. badanych nie popiera tego pomysłu, a co piąty respondent (20,1 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Nowe funkcje wózków sklepowych. Co zrobią za nas? Wszystko Czytaj też:

Chleb za mniej niż 2 zł. W Lidlu trwa promocja na pieczywo