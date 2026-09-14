Rząd wskazał nowy silnik polskiej gospodarki. W grze jest 200 mld zł rocznie

Rząd chce, aby rosnące wydatki na bezpieczeństwo stały się jednocześnie impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że krajowy przemysł obronny ma być jednym z nowych silników wzrostu, a pieniądze przeznaczane na obronność powinny przekładać się na inwestycje.

Minister mówił o planach podczas odbywającej się w Sejmie konferencji „Kierunek Przyszłość – strategiczne inwestycje a rozwój gospodarczy Polski”. Przypomniał, że w ciągu 37 lat wartość polskiej gospodarki zwiększyła się z 67 mld dolarów do ponad 1 bln dolarów. Nominalny PKB Polski przekroczył natomiast w tym roku 4 bln zł.

Polski przemysł obronny nowym silnikiem gospodarki

Zdaniem Domańskiego Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju, w którym większą rolę będą odgrywać inwestycje, bezpieczeństwo, innowacyjność oraz efektywność. Kraj powinien stopniowo odchodzić od budowania przewagi konkurencyjnej przede wszystkim na kosztach i w większym stopniu opierać ją na produktywności oraz technologii.

Jednym z najważniejszych obszarów ma być przemysł obronny. Polska znajduje się w gronie liderów NATO pod względem wydatków na obronność. Domański poinformował, że po podpisaniu w maju umowy dotyczącej programu SAFE zamówienia w polskim przemyśle zwiększyły się o 143 proc.

200 mld zł rocznie na obronność

Minister podkreślił, że wydatki na ten cel wynoszą 200 mld zł w skali roku. Według niego tak duże środki muszą mieć przełożenie zarówno na tempo wzrostu gospodarczego, jak i poziom inwestycji.

Domański wskazywał przy tym, że bezpieczeństwo nie powinno być traktowane jako przeciwieństwo rozwoju gospodarczego. W jego ocenie jest ono warunkiem dalszego wzrostu, a pieniądze wydawane na obronność mogą jednocześnie pobudzać rozwój krajowego przemysłu oraz innowacji.

Rząd chce inwestować w sztuczną inteligencję

Przemysł obronny nie jest jedynym sektorem, z którym rząd wiąże duże nadzieje. Domański za jedną z najważniejszych zmian zachodzących obecnie w gospodarce uznał rozwój sztucznej inteligencji. Jego zdaniem AI może przekształcić światową gospodarkę w skali porównywalnej z wpływem internetu lub elektryczności.

Rząd zamierza inwestować w rozwój infrastruktury obliczeniowej. W Krakowie i Poznaniu powstają dwie spośród 19 europejskich fabryk AI. Polska uczestniczy również w konkursie dotyczącym utworzenia w Europie gigafabryki sztucznej inteligencji.

Więcej pieniędzy na przemysł kosmiczny

Kolejnym strategicznym kierunkiem mają być technologie oraz przemysł kosmiczny. Polska zdecydowała o dwukrotnym zwiększeniu składki przekazywanej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według ministra pieniądze te wracają do krajowego sektora kosmicznego i mają wspierać gospodarkę w kolejnych dekadach.

Domański wskazał, że Polska musi tworzyć nowe przewagi konkurencyjne. Technologia ma zwiększać produktywność, energia zapewniać konkurencyjność i niezależność, a bezpieczeństwo chronić gospodarkę i jednocześnie pobudzać przemysł. Zadaniem państwa ma być natomiast stworzenie warunków pozwalających polskim przedsiębiorstwom wykorzystać ten potencjał.

Czytaj też:

Wiek emerytalny do zmiany? Jasna deklaracja ministra finansów Czytaj też:

„Szantaż finansowy” na TK? Tak Nawrocki może pokrzyżować plan Tuska