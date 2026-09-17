Polska firma podbija zagraniczne rynki. Wzrost sięga już 100 proc.

Allegro zwiększa skalę działalności zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach. W II kwartale wartość GMV w kraju wzrosła o 12 proc. rok do roku. Jednocześnie grupa rozwija nowe usługi, partnerstwa i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Platforma ma już 21 mln aktywnych kupujących, którzy mogą wybierać spośród ponad 90 mln produktów oferowanych przez ponad 150 tys. sprzedawców. Jak podkreśla prezes Allegro Marcin Kuśmierz, dalszy rozwój mają napędzać m.in. partnerstwa oraz wykorzystanie AI.

Wyniki Allegro. Biznes w Polsce przyspiesza

W II kwartale GMV w Polsce wzrosło o 12 proc. rok do roku. Według firmy było to tempo ponad trzykrotnie wyższe od wzrostu nominalnej sprzedaży detalicznej w kraju. Przychody polskiego biznesu zwiększyły się o 14,4 proc., a skorygowany zysk EBITDA o 11,3 proc.

Przyspieszenie widoczne w III kwartale skłoniło firmę do podniesienia całorocznych oczekiwań. Allegro zakłada obecnie wzrost GMV w Polsce o 11–13 proc. rok do roku, a skorygowanego zysku EBITDA o 11–14 proc.

Zagraniczne platformy rosną jeszcze szybciej

Jeszcze większą dynamikę Allegro notuje poza Polską. W II kwartale GMV na trzech międzynarodowych platformach grupy – w Czechach, na Słowacji i Węgrzech – wzrosło o 85 proc. rok do roku. Serwisy przyciągają już ponad jedną czwartą klientów e-commerce na tych rynkach.

W pierwszych dziesięciu tygodniach III kwartału wzrost GMV segmentu międzynarodowego przyspieszył do około 100 proc. rok do roku. Allegro chce zakończyć rok z GMV zagranicznych platform o prawie 2 mld zł wyższym niż w 2025 roku. Próg rentowności tego segmentu ma zostać osiągnięty w 2029 roku.

Allegro rozwija usługi poza tradycyjnym e-commerce

Firma rozszerza działalność również o nowe kategorie usług. Allegro Wakacje przyciąga około 350 tys. odwiedzających miesięcznie, a oferta obejmuje około 1900 propozycji w 104 krajach. Z kolei Allegro Klik, usługa płatności z cashbackiem rozwijana wspólnie z PKO Bankiem Polskim, zdobyła ponad 370 tys. użytkowników w ciągu pięciu miesięcy.

Rosną także inne usługi. Allegro Smart! ma ponad 9 mln użytkowników, natomiast Allegro Pay odpowiadało za 16,4 proc. GMV platformy w II kwartale. Wartość wygenerowanych pożyczek wzrosła o 35 proc., do 4,5 mld zł. Allegro Delivery obejmuje natomiast ponad 40 tys. automatów paczkowych i prawie 35 tys. punktów odbioru.

Sztuczna inteligencja coraz ważniejsza

Allegro rozwija również narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Z Allegro AI Asystenta korzysta około pół miliona użytkowników miesięcznie. Asystent AI dla partnerów ma bez pomocy człowieka rozwiązywać 95 proc. problemów dotyczących jakości sprzedaży.

Grupa zakłada, że do końca roku rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję znajdą się w około 40 proc. jej portfolio technologicznego. Jednocześnie podniosła prognozę dla całej grupy i oczekuje w 2026 roku wzrostu GMV o 13–15 proc. oraz skorygowanego zysku EBITDA o 13–17 proc.

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