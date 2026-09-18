Masz taki kod PIN? Natychmiast go zmień

Choć czterocyfrowy PIN ma aż 10 tys. możliwych kombinacji, wielu z nas z nas decyduje się na najbardziej oczywiste rozwiązania. Widać to w badaniu obejmującym niemal 3,4 mln czterocyfrowych haseł. Choć nie pochodziły one z kart bankowych, wyniki pokazują, że nie wykazujemy się oryginalnością w tej kwestii.

Taki PIN ustawiamy najczęściej

Nick Berry z DataGenetics sprawdził dane pochodzące z ujawnionych baz haseł i wybrał z nich te składające się dokładnie z 4 cyfr. Wyniki, które opisuje Gazeta.pl pokazują, że najpopularniejszy kod to oczywiście: 1234. Stanowił on aż 10,713 proc. wszystkich sprawdzonych haseł. Drugie miejsce zajmuje 1111 (6,016 proc.), a podium uzupełnia 0000 (1,881 proc.). Łącznie te trzy propozycje stanowiły około 18,6 proc. całej bazy.

Do często spotykanych haseł należą również m.in.: 7777, 4444, 2222, 6969, 9999 i 3333. Takie numery nie wymagają zapamiętywania przypadkowej kolejności, ponieważ opierają się na prostym wzorze.

Jeśli masz zatem ustawiony PIN taki jak w powyższym zestawieniu, to korzystasz ze schematu, który należy do najczęściej spotykanych.

Serwis zwraca uwagę na popularność 2580 (22 miejsce wśród najczęściej spotykanych haseł). Pozornie mogłoby się wydawać, że jest to dość oryginalne rozwiązanie. Wystarczy jednak spojrzeć na klawiaturę telefonu i zobaczyć, że powyższe numery tworzą pionową linię.

Wiele osób wybierając PIN inspiruje się ważną dla siebie datą, czyli np. rok urodzenia. DataGenetics wskazuje, że wśród badanych haseł wyraźnie wyróżniały się liczby pasujące właśnie do dat. Wydaje się, że w wielu wypadkach mogłoby to być całkiem optymalne rozwiązanie, ale trzeba pamiętać, że może zdarzyć się sytuacja, że nasza karta trafi w ręce nieprzyjaznej nam osoby, która zna podstawowe informacje na nasz temat i nie zawaha się ich użyć.

Eksperci radzą, by przy wyborze PIN-u unikać takich ustawień jak np. 1234, identycznych cyfr, czy łatwych wzorów na klawiaturze. Prosty PIN to gratka dla złodziei.

Warto też pamiętać, by nie zapisywać numeru na kartce i nie przechowywać go razem z nią. Podczas korzystania z bankomatu lub terminala warto zasłaniać klawiaturę.

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