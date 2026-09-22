Wielka elektrownia na Śląsku kończy z węglem. Jest nowa data

Proces wyłączania starych bloków węglowych Elektrowni Rybnik potrwa dłużej, niż wcześniej planowano. Pierwotnie jednostka miała zakończyć pracę już w 2023 roku, później termin przesunięto na czerwiec 2026 roku. Teraz Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło kolejny harmonogram.

Elektrownia powstawała w latach 1972–1978. Jak podaje Forsal, z czasem produkcja energii z wykorzystaniem śląskiego węgla stała się zbyt kosztowna, a sama elektrownia zaczęła przynosić duże straty. Analizowano możliwość przestawienia bloków na inne paliwa lub współspalanie, jednak rozważane warianty okazały się nieopłacalne.

Zamknięcie Elektrowni Rybnik przesunięte

Ostatecznie zdecydowano o całkowitym zakończeniu pracy jednostek węglowych. Proces rozpoczął się już kilka lat temu. Dwa pierwsze bloki wyłączono w 2021 roku, a kolejne dwa w 2023 roku. Później realizacja planu się zatrzymała.

Blok nr 5 miał przestać działać 30 czerwca 2026 roku, natomiast bloki nr 8, 6 i 7 miały być stopniowo wyłączane do lipca 2027 roku. Tak się jednak nie stanie. Według nowego harmonogramu zamykanie jednostek węglowych potrwa do 2028 roku.

Ostatnie bloki będą pracować do 2028 roku

Bloki nr 5 i 8 mają zostać wycofane z eksploatacji od 1 stycznia 2027 roku. Dłużej będą działały bloki nr 6 i 7 – ich wyłączenie zaplanowano na 1 kwietnia 2028 roku.

Ministerstwo tłumaczy zmianę m.in. koniecznością zapewnienia dostaw ciepła oraz uwarunkowaniami związanymi z uruchomieniem i optymalizacją nowej jednostki gazowo-parowej. Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler wskazała również, że przedłużenie funkcjonowania starej elektrowni wymaga dodatkowych nakładów i pogorszy wynik finansowy spółki.

Nowy blok gazowy za ponad 3 mld zł

Wyłączenie bloków węglowych nie oznacza końca produkcji energii w Rybniku. Trwa budowa nowego bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW, który ma zastąpić część wycofywanych mocy.

Umowę na inwestycję o wartości ponad 3 mld zł podpisano w 2023 roku z konsorcjum Polimex Mostostal–Siemens. Zgodnie z kontraktem elektrownia ma zostać uruchomiona w grudniu 2026 roku. PGE informuje, że budowa jest zaawansowana w około 90 proc., a część instalacji została już przekazana do wstępnego rozruchu.

W Rybniku powstanie kolejna jednostka

Oddanie PGE Nowy Rybnik do eksploatacji planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Na tym inwestycje gazowe w tym miejscu się jednak nie skończą.

PGE uzyskała kontrakt na rynku mocy dla kolejnej jednostki wykorzystującej technologię OCGT. Drugi blok gazowy Elektrowni Nowy Rybnik ma mieć moc 588 MW, a koszt jego budowy wyniesie 2,3 mld zł. Roboty mają być prowadzone w latach 2027–2030 przez to samo konsorcjum, które realizuje obecnie pierwszą inwestycję.

Czytaj też:

Kadry dla atomu – 10 tys. osób. Polskie Elektrownie Jądrowe łowią szeroko Czytaj też:

To tutaj powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest kluczowy wniosek