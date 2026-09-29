Polska chciała zatrzymania umowy. TSUE właśnie podjął decyzję

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski dotyczący tymczasowego zawieszenia stosowania umowy handlowej z Mercosurem. Warszawa chciała, aby porozumienie zostało zawieszone do czasu wydania przez Trybunał wyroku w sprawie polskiej skargi.

TSUE uznał jednak, że Polska nie wykazała w wystarczającym stopniu, iż wykonanie decyzji Rady UE dopuszczającej tymczasowe stosowanie porozumienia może doprowadzić do poważnej i nieodwracalnej szkody. Wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego został więc odrzucony.

Umowa z Mercosurem bez tymczasowego zawieszenia

Decyzja sądu w Luksemburgu nie kończy jednak postępowania zainicjowanego przez Polskę. Trybunał ma wydać wyrok dotyczący głównej skargi w późniejszym terminie. Odrzucenie wniosku o środek tymczasowy nie przesądza zatem, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie TSUE.

Umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem jest tymczasowo stosowana od maja. Polska wcześniej podjęła działania prawne mające doprowadzić do zakwestionowania decyzji Rady UE w tej sprawie.

Polska złożyła skargę do TSUE

9 stycznia 2026 roku Rada przyjęła decyzję dotyczącą podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu między Unią Europejską a państwami Mercosuru.

10 maja Polska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Jednocześnie Warszawa wystąpiła o zastosowanie środka tymczasowego, który miał polegać na zawieszeniu wykonania decyzji Rady do czasu rozstrzygnięcia głównej sprawy.

Warszawa wskazywała na sytuację rolników

Polskie władze próbowały w ten sposób zatrzymać stosowanie porozumienia. Jak podano w materiale, Warszawa argumentowała, że umowa może zaszkodzić rolnikom.

Wtorkowa decyzja TSUE oznacza, że polski wniosek o tymczasowe zawieszenie został odrzucony. Nie jest to jednak jeszcze wyrok dotyczący samej skargi na decyzję Rady UE. To rozstrzygnięcie ma zapaść w późniejszym terminie.

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