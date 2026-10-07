TVN ma nowego właściciela. Jego szef właśnie złożył ważną deklarację

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela Grupy TVN. Wartość transakcji wyniosła 110 mld dolarów. W efekcie wszystkie podmioty kontrolowane wcześniej przez oba koncerny stały się częścią nowej grupy działającej pod nazwą Skydance.

Na czele firmy stoi David Ellison. Podczas konferencji prasowej w Los Angeles odniósł się do przyszłości należących do grupy mediów i zapewnił, że chce zachować ich niezależność redakcyjną. Wskazał w tym kontekście przede wszystkim CNN i CBS News.

Nowy właściciel TVN mówi o niezależności mediów

Ellison zapowiedział, że CNN i CBS News mają pozostać w pełni niezależne pod względem redakcyjnym. Jednocześnie przedstawił plany budowy serwisu streamingowego zdolnego do konkurowania z największymi podmiotami działającymi na tym rynku. Realizacja tych zapowiedzi ma – według niego – pomóc w odbudowie zaufania.

Szef Skydance został również zapytany o swoje relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Przyznał, że ma dobre relacje z obecną administracją, ale zaznaczył, że utrzymywał również dobre kontakty z byłym prezydentem Joe Bidenem. Podkreślił, że ważne jest dla niego prowadzenie rozmów z przedstawicielami obu stron amerykańskiej sceny politycznej.

„Nie chcemy upolityczniać firmy”

David Ellison zapewnił, że Skydance nie zamierza upolityczniać firmy. Jak przekonywał, przedstawiciele koncernu nie prowadzili z przywódcami politycznymi rozmów dotyczących treści informacyjnych. Deklarowanym celem ma być skupienie się na prawdzie, budowaniu zaufania i zachowaniu pełnej niezależności redakcyjnej.

We wtorkowym wywiadzie dla CNN Ellison zadeklarował ponadto poparcie dla działań prawnych tej stacji przeciwko administracji Trumpa. Sprawa dotyczy dostępu pracowników telewizji do Białego Domu.

Transakcja za 110 mld dolarów zmieniła właściciela TVN

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance zostało sfinalizowane we wtorek. Wartość transakcji wyniosła 110 mld dolarów. W wyniku połączenia powstała grupa Skydance, do której trafiły aktywa obu medialnych gigantów.

Przed transakcją Paramount Skydance kontrolował m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV oraz platformę Paramount+. Warner Bros. Discovery był natomiast właścicielem m.in. HBO, Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel i Cartoon Network. Do jego aktywów należała również polska Grupa TVN. Po zakończeniu transakcji wszystkie te podmioty znalazły się w strukturach Skydance.

Polski resort przyjrzy się przejęciu TVN

Zmiana właściciela TVN będzie analizowana również przez polskie władze. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało PAP, że szef resortu przeprowadzi postępowanie dotyczące przejęcia stacji przez grupę Paramount Skydance.

Celem postępowania ma być ustalenie, czy transakcja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego w Polsce. Sam fakt rozpoczęcia tej procedury nie przesądza jednak jej wyniku – w przesłanym materiale nie ma informacji o rozstrzygnięciu postępowania.

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