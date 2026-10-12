Ceny paliw poszły w górę. Poniedziałkowe tankowanie droższe niż w piątek

Poniedziałek, 12 października, przynosi kierowcom wyższe stawki na stacjach paliw. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł za litr, benzyny 98 – 7,85 zł, natomiast oleju napędowego – 8,06 zł. To najwyższe poziomy od uruchomienia trzeciej edycji rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).

Nowe limity obowiązywały również w sobotę i niedzielę. W porównaniu z piątkiem wzrosły ceny wszystkich trzech rodzajów paliw. Największą różnicę odczują kierowcy samochodów z silnikiem Diesla, ponieważ maksymalna stawka za litr oleju napędowego zwiększyła się o 24 grosze.

Maksymalne ceny paliw. Ile wynoszą 12 października?

W poniedziałek za litr benzyny 95 kierowcy mogą zapłacić najwyżej 6,97 zł, czyli o 7 groszy więcej niż w piątek. W przypadku benzyny 98 limit wzrósł z 7,77 zł do 7,85 zł, co oznacza podwyżkę o 8 groszy.

Najbardziej podrożał olej napędowy. Jeszcze w piątek jego maksymalna cena wynosiła 7,82 zł za litr, a obecnie sięga 8,06 zł. Kolejne obwieszczenie ministra energii ma zostać opublikowane w poniedziałek i określi limity obowiązujące we wtorek.

Program CPN ma ograniczać wzrost kosztów tankowania

Ustalanie górnych stawek na stacjach jest elementem trzeciej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”. Jego głównym założeniem jest ograniczenie wzrostu cen benzyny i oleju napędowego oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez kierowców.

Mechanizm ponownie uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy dotyczącej nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał dokument, ale jednocześnie skierował go do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Niższe podatki i miliardy złotych na wsparcie

Nowe przepisy umożliwiły czasowe obniżenie podatku VAT oraz akcyzy na paliwa płynne. Środki potrzebne do sfinansowania tych działań mają pochodzić z dodatkowego opodatkowania koncernów osiągających ponadprzeciętne zyski.

Według rządowych założeń obecny pakiet wsparcia ma obowiązywać do końca 2026 roku. Szacowany koszt programu wynosi około 5 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy nie będą przestrzegać ustalonych cen maksymalnych, muszą liczyć się z karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Nowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych

Ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmuje nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą naliczenia podatku jest nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży z 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Minimalna marża referencyjna wynosi 2 proc. W przypadku przedsiębiorstw niewytwarzających paliw podatek nie może przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Trzecia odsłona programu. Jak wyglądały poprzednie?

Pierwszą edycję CPN uruchomiono pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen ropy związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Obejmowała czasowe obniżenie VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych stawek ogłaszanych przez ministra energii.

Program obowiązywał do końca czerwca, choć obniżona akcyza utrzymała się tylko do połowy tego miesiąca. Drugą edycję wprowadzono między 17 a 31 sierpnia, tym razem bez obniżki akcyzy. Obecna, trzecia odsłona ponownie zakłada limity cenowe, jednak poniedziałkowe stawki są najwyższe od początku jej obowiązywania.

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