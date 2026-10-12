Ważny komunikat ZUS ws. 800 plus. W takiej sytuacji trzeba złożyć nowy wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina osobom pobierającym 800 plus, które planują zmianę rachunku bankowego, iż powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek o świadczenie. Organ ma 30 dni na jego rozpatrzenie, zatem nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę.

Ważny komunikat ZUS ws. 800 plus. Chodzi o rachunek bankowy

W nowym wniosku o 800 plus należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS. – Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie – podkreśla ZUS.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

W tym roku minęła dziesiąta rocznica wprowadzenia 500 plus. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Nie zmieniły się natomiast warunki jego otrzymania, co oznacza, że przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny.

800 plus przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, a zatem obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 roku. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Przesłanie formularza do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800 plus przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Inne terminy obowiązują rodziców nowo narodzonych dzieci. Jeśli złożą oni wniosek o 800 plus w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia jego narodzin.

Z ostatnich danych przekazanych przez ZUS wynika, że do końca lipca złożono ponad 4,5 mln wniosków o 800 plus na 6,9 mln dzieci.

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