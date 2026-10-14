Nowe ceny paliw od 14 października. Kierowcy znów zapłacą więcej

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany przy dystrybutorach. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny detaliczne paliw, które obowiązują od środy 14 października 2026 roku. Benzyna ponownie drożeje, choć jednocześnie nieznacznie obniżono limit ceny oleju napędowego. Nowe stawki dotyczą wszystkich stacji paliw w Polsce.

Maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi obecnie 7,11 zł za litr, a Pb98 – 8,01 zł. W przypadku oleju napędowego limit ustalono na poziomie 7,98 zł za litr. To kolejna aktualizacja w ramach rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, który ma ograniczać skutki wysokich cen paliw.

Ceny paliw od 14 października 2026. Nowe stawki

W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena benzyny Pb95 wzrosła o 5 groszy na litrze. W przypadku benzyny Pb98 podwyżka wyniosła 6 groszy. Z kolei dopuszczalna cena oleju napędowego została obniżona o 4 grosze na litrze.

Zmiany przekładają się na koszty tankowania. Przy zakupie 50 litrów benzyny Pb95 po cenie maksymalnej kierowca zapłaci o 2,50 zł więcej niż poprzedniego dnia. Tankowanie takiej samej ilości Pb98 będzie droższe o 3 zł, natomiast diesla tańsze o 2 zł.

Ile kosztuje zatankowanie pełnego baku?

Przy nowych limitach za 50 litrów benzyny Pb95 trzeba zapłacić maksymalnie 355,50 zł. W przypadku benzyny Pb98 koszt wynosi 400,50 zł, a oleju napędowego 399 zł.

Kierowca zużywający miesięcznie 150 litrów benzyny Pb95 wyda przy maksymalnej stawce 1066,50 zł. Przy takim samym zużyciu diesla koszt wzrośnie do 1197 zł. Są to jednak wyliczenia oparte na urzędowych limitach, a nie średnich cenach obowiązujących na stacjach.

Stacje paliw mogą sprzedawać benzynę taniej

Wprowadzone regulacje określają najwyższą dopuszczalną cenę sprzedaży. Obejmują zarówno duże sieci paliwowe, jak i lokalnych przedsiębiorców. Żadna stacja nie może przekroczyć ustalonego limitu dla paliwa objętego regulacją.

Nie oznacza to jednak, że wszędzie trzeba zapłacić dokładnie tyle samo. Sprzedawcy mogą oferować benzynę i olej napędowy taniej, dlatego kierowcy nadal mogą porównywać ceny i korzystać z promocji.

Benzyna drożeje mimo obniżonego VAT

Program CPN przewiduje czasowe zmniejszenie obciążeń podatkowych. Od 3 października do 31 grudnia 2026 roku VAT na benzynę i olej napędowy został obniżony z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze diesla.

Pomimo tych rozwiązań limity cen mogą rosnąć. W dniach 3–5 października maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła 6,73 zł za litr. Od 14 października jest to już 7,11 zł, czyli o 38 groszy więcej. Przy tankowaniu 50 litrów różnica sięga 19 zł.

Co dalej z cenami paliw w Polsce?

Rząd zakłada, że część kosztów programu zostanie zrekompensowana wpływami z planowanego podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Danina miałaby obejmować dodatkowe zyski osiągane w okresie wyjątkowo wysokich cen.

Program CPN ma obowiązywać do końca 2026 roku. Maksymalne ceny będą nadal aktualizowane, a w weekendy i dni wolne stosowane są zasady przedłużające obowiązywanie wcześniej ogłoszonych limitów.

Dla kierowców oznacza to, że mimo obniżonych podatków kolejne podwyżki nie są wykluczone. Ostateczny koszt tankowania zależy od oferty konkretnej stacji, która może sprzedawać paliwo taniej niż wynosi urzędowa cena maksymalna.

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