Rekordowa inwestycja na Via Carpatia. Tak powstaje najwyższy wiadukt w Polsce

Budzący podziw wiadukt będzie miał 1082 metry długości i około 29 metrów szerokości. Będzie składał się z ośmiu przęseł.

Projekt za 1,2 mld zł jest częścią budowy 11,6 km dwujezdniowej trasy, która stanie się kluczowym fragmentem międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Wykonawcą jest polska firma Intercor.

Trwa najwyższa w Polsce budowa. Najbardziej wymagający technicznie odcinek S19

Droga S19 to polska część międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia, który ma stworzyć połączenie północ-południe przez wschodnią część Unii Europejskiej. W Polsce trasa ma mieć długość około 700 kilometrów i przebiegać od granicy z Litwą przez wschód kraju w kierunku Słowacji przez drogi ekspresowe S61, S16 i S19 na terenie pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Ze względu na trudny pagórkowaty teren, południowy odcinek drogi w województwie podkarpackim jest jednym z najbardziej wymagających technicznie odcinków całej polskiej drogi S19.

Wiadukt ES-26 to obecnie najwyższa w Polsce budowa o długości 1,15 km i filarach osiągających wraz z konstrukcją nośną 80 metrów – wieża kościoła Mariackiego w Krakowie ma 82 m. To także najbardziej wymagający technicznie obiekt na trasie.

Zakończenie budowy odcinka Babica–Jawornik już zostało przesunięte z 2026 na 2027 rok. Taką decyzję GDDKiA tłumaczy trudnymi warunkami geologicznymi i pogodowymi. Według drogowców, silne wiatry powodują nieplanowane przerwy w pracy dźwigów, zwłaszcza na wysokich wiaduktach.

Budowlańcy natrafili na gaz. Budowa tunelu już jest opóźniona o ponad rok

Trwa również drążenie drugiej nawy tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Maszyna pokonała już 1000 metrów. Drążenie pierwszej nawy zakończyło się w grudniu 2025 roku. Obecny termin zakończenia inwestycji to styczeń 2028 roku. Pierwotnie ten odcinek Via Carpatia miał być gotowy w 2026 roku. Za budowę odpowiada konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz ACCIONA Construcción.

Jednym z problemów, z którymi musiał zmierzyć się wykonawca, było występowanie metanu w rejonie tunelu, co wymusiło zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych.

Tunel również jest jednym z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych elementów budowanego odcinka drogi ekspresowej S19. Powstaje jako obiekt dwunawowy o długości ponad 2,2 km. Każda nawa będzie obsługiwać ruch w jednym kierunku.

Umowę na realizację odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica podpisano w 2020 roku. Początkowa wartość kontraktu wynosiła 2,23 mld zł. Po późniejszych zmianach wzrosła do około 3,039 mld zł.

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