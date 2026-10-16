Ważna nowela z podpisem prezydenta. Chodzi o rentę wdowią

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tegorocznej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026. Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa (do kwoty 1 mld zł) na zwiększenie dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego, obsługiwanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Środki mają być przeznaczone na wypłaty tzw. renty wdowiej. O świadczenie mogą wnioskować również osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, których liczba jest trudna do ustalenia. Z tego powodu zaplanowana w budżecie kwota okazała się być niewystarczająca (z szacunków podawanych przez przedstawicieli KRUS wynikało, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł).

Środki na zwiększone wypłaty mają pochodzić z przekierowania tzw. naturalnych oszczędności, czyli pieniędzy zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten umożliwia podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku m.in. niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.

Przypomnijmy, że renta wdowia to połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (określa się to jako zbieg świadczeń). Od przyszłego roku nastąpi pod tym względem zmiana i udział drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej wzrośnie do 25 proc. Podwyżka zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że osoby uprawnione nie będą musiały składać dodatkowych wniosków. KRUS przeliczy świadczenia indywidualnie.

O ile wzrośnie renta wdowia?

Wysokość podwyżki będzie zależała od kwoty obu pobieranych świadczeń oraz obowiązującego limitu łącznej wypłaty. Obecnie wynosi on trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł.

KRUS szacuje, że najniższe kwoty drugiego świadczenia wzrosną z 296,77 zł do 494,62 zł miesięcznie. To oznacza podwyżkę o 197,85 zł.

Poza KRUS i ZUS wnioski ws. renty wdowiej przyjmują również: Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) oraz Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

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