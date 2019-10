To będzie największa farma wiatrowa świata. Większa niż całe Malediwy

Największa na świecie morska farma wiatrowa jest już niemal skończona. Położony 120 kilometrów od wybrzeża Yorkshire w Anglii. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Warunki wietrzne są tam wręcz idealne pod farmy wiatrowe.Co więcej, w tym miejscu morze jest na tyle płytkie, że budowa nie pochłania dodatkowych kosztów. Hornsea One rocznie będzie produkować 120 MW energii. Taka ilość pozwoli zaopatrzyć milion gospodarstw domowych. Oddana do użytku zostanie już w przyszłym roku.

Cała farma składać się będzie z 174 siedmio-megawatowych turbin wiatrowych o wysokości 100 metrów każda. Same ostrza będą miały obwód 75 metrów i podczas obrotu będą pokonywać większy obszar niż pokonuje słynny brytyjski London Eye. Jeden obrót wystarczy na dziennie zaopatrzenie jednego gospodarstwa domowego.

Większa niż Malediwy

O tym, jak wielki jest projekt niech świadczy fakt, że powierzchniowo farma będzie większa niż całe Malediwy. Hornsea One będzie zajmować powierzchnię 407 kilometrów kwadratowych. A to nie koniec mocarstwowych planów Brytyjczyków w sferze odnawialnych źródeł energii. W Londynie planowane są jeszcze dwie fazy projektu Hornsea. Hornsea Two jest w budowie i ma za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet 1,6 miliona gospodarstw domowych rocznie. Hornsea Three może dostarczyć prąd do ponad 2 dodatkowych milionów domów.

Głównym wykonawcą Hornsea One jest duńska firma Orsted. Pochwalić się może budową 25 morskich farm wiatrowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji.

W 2017 r. zmieniła nazwę z Danish Oil and Natural Gas, by pozycjonować się jako przedsiębiorstwo bardziej przyjazne energii odnawialnej i nowym trendom w energetyce. Co więcej od 2006 roku firma zmniejszyła zużycie węgla o 73 proc., a do 2023 r. planuje w ogóle zrezygnować z „czarnego złota”.

Wielka Brytania jest największym rynkiem morskiej energii wiatrowej. Obecnie funkcjonuje tam aż 37 tego typu farm. Orsted zdecydował się zainwestować w ten projekt 12 miliardów funtów do 2020 roku.

