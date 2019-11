Morawiecki: Kilkadziesiąt miliardów zł na wielkie projekty transportowe i energetyczne

„Polska będzie krajem wielkich projektów, które będą oznaczały realny skok cywilizacyjny naszego kraju, które uczynią z Polski jedno z kluczowych centrów transportowych i energetycznych Europy Środkowej. Strategiczne inwestycje państwa polskiego będą też poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej” – powiedział Morawiecki w Sejmie.

„W ciągu najbliższych 4-6 lat, zgodnie z »Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju«, zainwestujemy dziesiątki miliardów złotych w największe polskie projekty, które wzmocnią naszą wspólnotę wewnątrz i naszą pozycję na zewnątrz” - zapowiedział premier.

Będą to m.in.: przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Via Baltica, Via Carpatia, ponad 100 obwodnic, remonty setek dworców, szpitali, szkół, program modernizacji i budowy połączeń kolejowych, inwestycje w energetykę odnawialną i konwencjonalną oraz Baltic Pipe, wymienił premier.

„Naszym celem jest zmodernizowanie i wybudowanie ponad 9 tys. km torów kolejowych. […] To łącznie kilkaset miejsc w Polsce, które znajdą się ponownie w rozkładzie jazdy PKP” – wskazał Morawiecki.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Expose Mateusza Morawieckiego