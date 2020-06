PKN Orlen otwiera spółkę w Chinach. Będzie m.in. sprzedawać produkty koncernu

– Sukcesywnie zwiększamy eksport naszych produktów. Ponad 60 proc. przychodów PKN Orlen pochodzi z rynków zagranicznych. Powołanie Orlen China to strategiczna decyzja, której celem jest wzmocnienie pozycji koncernu na perspektywicznym rynku chińskim, ale i w sąsiednich krajach. Zbudowanie własnych kompetencji sprzedażowych na rynku chińskim umożliwi nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale też optymalizację kosztów i terminów dostaw. Obecnie w samej Azji nasze produkty eksportujemy do 20 krajów. Co ważne, wraz ze wzmacnianiem kompetencji sprzedażowych, Orlen China może stać się platformą do plasowania na azjatyckim rynku innych produktów, w tym petrochemicznych – powiedział prezes Daniel Obajtek.

Orlen China będzie centrum kompetencji sprzedażowych (w tym e-commerce), marketingowych, logistycznych i spedycyjnych na rynku chińskim. Spółka będzie zarejestrowana w mieście Suzhou (prowincja Jiangsu) na wschodzie Chin. Na pierwszym etapie będzie prowadzić działalność w prowincji Jiangsu oraz prowincjach sąsiadujących. Prowincja Jiangsu, zamieszkiwana przez ponad 80 mln ludzi, jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, z rozwiniętym przemysłem maszynowym, elektronicznym i samochodowym. Prowincja jest również liderem w tworzeniu specjalnych stref rozwoju, których posiada ponad 150. Strefy te koncentrują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowy handel oraz innowacje technologiczne, podkreślono.

Produkty Grupy Orlen oferowane są w Chinach od 2016 roku. Obecnie sprzedaż olejów silnikowych (oleje Paltinum) na tamtejszym rynku opiera się na współpracy Orlen Oil z lokalnymi dystrybutorami. Zasięg sprzedaży obejmuje wschodnią część Chin - głównie prowincję Jiangsu i prowincje ościenne oraz okolice portu Szanghaj. Według szacunków koncernu zmiana modelu sprzedaży olejów, w oparciu o własną spółkę, pozwoli w ciągu najbliższych trzech lat wygenerować kilkukrotnie większy zysk operacyjny niż w przypadku kontynuowania dotychczasowego modelu sprzedaży, zaznaczył Orlen.

Sprzedaż produktów Orlen Oil w Chinach odnotowywała najwyższe wzrosty spośród wszystkich rynków azjatyckich, na których koncern prowadzi działalność eksportową. W latach 2016-2019 łączne wolumeny sprzedaży środków smarnych wzrosły na tym rynku niemal 20-krotnie, wynika z komunikatu.

Grupa kapitałowa Orlen jest obecna w 116 państwach na 6 kontynentach. W Azji produkty koncernu sprzedawane są w 20 krajach przez kilka spółek należących do grupy, m.in. Orlen Oil.