Moc fotowoltaiki rośnie radykalnie. Instalujemy na potęgę

Jak wynika z danych udostępnionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 175,14 proc. rok do roku i wyniosła 2 108,9 MW (stanu na 1 lipca 2020 roku).

„Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.07.2020 r. wyniosła 2 108,9 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 175,14% rok do roku i o 7,98% w okresie VI 2020 - VII 2020 r”. – piszą na swoim profilu na Twitterze Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Już wcześniej PSE podawały, że według stanu na 1 czerwca 2020 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 1 953,1 MW.

Przypomnijmy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 tys. km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Fotowoltaika (PV) (za Wikipedią) to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi, z dwóch głównych powodów: ekologicznych oraz praktycznych.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Panele cienkowarstwowe (CIGS) powstają przez napylenie cienkiej warstwy miedzi, indu, galu, selenu na powierzchnię szkła lub plastiku i dodaniu elektrod. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2-1,0 mkw.

