Morawiecki: W zamyśle mamy przejęcie PGNiG przez Orlen

Podczas konferencji potwierdzającej fuzję PKN Orlen i Lotos, potwierdzono także intencję dalszego budowania wielkiego koncernu energetycznego. Doszło do podpisania listu intencyjnego na połączenie Orlenu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

– W zamyśle mamy przejęcie PGNiG przez Orlen – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferecji, na której potwierdzono zgodę Komisji Europejskiej na fuzję PKN z Lotosem.

– Podpisując dziś list intencyjny z prezesem Danielem Obajtkiem, otwieramy drogę do integracji PGNiG i PKN Orlen. Te firmy stworzą potencjał, który pozwoli nie tylko konkurować, ale także rozwijać się w takim kierunku, w jakim podąża dziś świat. Chodzi m.in. o tak zwany zielony ład. Polska gospodarka musi takim potencjałem dysponować – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

– Bez uporu Pan premiera, wielogodzinnych rozmów i przekonywania partnerów w KE, do tego napewno by nie doszło. To dzięki uporowi Pana premiera do tego by nie doszło – powiedział Sasin.

Fuzja PKN Orlen z PGNiG

„Podpisując list intencyjny, spółka oraz Skarb Państwa potwierdziły, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej spółki i PGNiG będzie pełniła spółka jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG oraz zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji. Na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone. Wobec tego strony listu intencyjnego postanowiły, że po jego podpisaniu niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji” – czytamy w komunikacie.

Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji. Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji, podano także.

W osobnym komunikacie PKN Orlen ujawnił z opóźnieniem, że 10 lipca rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie przez kontroli nad PGNiG. Według założeń Orlenu, pierwszym etapem przedmiotowego procesu miały być negocjacje postanowień listu intencyjnego pomiędzy spółką a Skarbem Państwa, który posiada 71,88% udziału w kapitale zakładowym PGNiG.

