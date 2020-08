Sasin i Kurtyka rozmawiali z górnikami. Jest termin powstania planu zmian w górnictwie

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister klimatu Michał Kurtyka i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski przewodniczyli spotkaniu z przedstawicielami górników. Tematem były zmiany, które rząd chce przeprowadzić w górnictwie. Strony spotkały się w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

„Podczas posiedzenia przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące rynku energetycznego oraz wyzwania w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wysłuchano również opinii oraz oczekiwań strony społecznej”. – czytamy w oficjalnym komunikacie rządu.

„Bardzo dobre, merytoryczne spotkanie”

Jak po spotkaniu zapewnił wicepremier Jacek Sasin, strony zrobiły krok w stronę opracowania planu zmian, które zdaniem rządu są niezbędne. Chodzi nie tylko o kwestie klimatyczne, ale także „przesłanki czysto ekonomiczne”.

– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, szef resortu aktywów państwowych.

Plan do końca września

To nie było ostatnie spotkanie. Strony już zapowiedziały chęć kontynuacji rozmów. Kolejne spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu w Katowicach. „Plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września”. – napisano w komunikacie.

