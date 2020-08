Wiceminister Klimatu: Zmniejszenie udziału węgla w energetyce nie jest celem samym w sobie

Neutralność klimatyczna do 2050, czy 2060 roku? Czy Polsce uda się spełnić oczekiwania Unii Europejskiej, czy jednak termin będzie bardziej odległy? Wicepremier Jacek Sasin mówił niedawno, że odejście od węgla nastąpi najpóźniej do 2060 roku. To dekada po tym, czego oczekuje od nas UE.

– Zmniejszenie udziału węgla w miksie energetycznym nie jest celem samym w sobie. To raczej konsekwencja transformacji naszej gospodarki. Musimy zbudować nowy system energetyczny, który będzie w stanie zapewnić bezpieczne dostawy prądu dla Polaków i gospodarki. Ceny tego prądu muszą zapewnić nam konkurencyjność – mówi dla „Dziennika Gazety Prawnej” Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu.

Negocjacje z górnikami

Wczoraj odbył się kolejny etap rozmów z górnikami. Brali w nich udział m.in. wicepremier Jacek Sasin, minister klimatu Michał Kurtyka i przedstawiciel rządu Piotr Naimski.

– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, szef resortu aktywów państwowych.

Zapowiedziano, że rozmowy z przedstawicielami górników będą kontynuowane. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu w Katowicach. Plan zmian w górnictwie ma być gotowy do końca września.

Czytaj także:

Sasin i Kurtyka rozmawiali z górnikami. Jest termin powstania planu zmian w górnictwie