Firmy energetyczne korzystające z węgla w kłopotach

Periodyk nie przewiduje zmian i prognozuje, że druga połowa roku nie będzie lepsza, a nawet gorsza.

„Ciepła zima, a potem zahamowanie gospodarki przez pandemię koronawirusa negatywnie odbiły się na produkcji prądu, zwłaszcza z węgla, i na wynikach finansowych całej branży w I półroczu. To jednak nie koniec złych wieści dla energetyki. Analitycy nie widzą bowiem czynników, które mogłyby wpłynąć na istotną poprawę sytuacji w najbliższych miesiącach” – pisze „Rzeczpospolita”.

Najlepszy dowód to słabe wyniki finansowe energetycznych spółek za I półrocze. Tauron zanotował 317 mln zł straty netto, a Energa – 767 mln zł. Polenergia zyskała 64,6 mln zł (netto). Rekordowo dużo prądu wytworzyły farmy wiatrowe spółki. Wciąż czekamy na raporty innych spółek, w tym Enei.

„Rz” cytuje Pawła Puchalskiego, analityka Santander BM: – Wiele wskazuje na to, że drugie półrocze będzie dla firm energetycznych równie wymagające jak pierwsze. Nie widzimy już może tak mocnego spadku krajowego zużycia energii elektrycznej jak w II kwartale, ale wciąż wiele czynników nie sprzyja krajowym wytwórcom, zwłaszcza tym bazującym głównie na węglu. Pamiętajmy, że III kwartał zwykle jest słoneczny, a IV kwartał wietrzny, co sprzyjać będzie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do tego dochodzi wciąż szybko rosnący import taniej energii z zagranicy – mówi Puchalski.

Tauron ograniczy wydobycie węgla w swoich kopalniach. Pisaliśmy też na Biznes.Wprost.pl o tym, że zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin w sierpniu 2020 roku zdecydował o likwidacji kopalni węgla brunatnego Adamów do końca roku.

Zmiany wymuszają zmiany strategii. PGE Polska Grupa Energetyczna opracowuje nowe plany, przedstawi je jesienią. A Polenergia, która stawia na OZE, wodór i planuje ekspansję na zagraniczne rynki – informuje „Rz”.

Czytaj także:

LOTOS wspiera budowę gospodarki wodorowejCzytaj także:

Polski energetyczny gigant wycofuje się z elektromobilności. Dlaczego?Czytaj także:

Gigantyczna rozbudowa w Poznaniu. Centrum danych „pod” inwestycje Google'a i Microsoftu