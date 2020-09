MAEA: Iran ma dziesięć razy więcej wzbogaconego uranu, niż pozwala mu umowa międzynarodowa

Iran wytworzył już ponad 2100 kg wzbogaconego uranu, twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ciało ONZ odpowiedzialne za pokojowe wykorzystanie energii atomowej. Tymczasem umowa międzynarodowa, w ramach której z Iranu zostały zdjęte sankcje, przewiduje, że kraj może posiadać go dziesięć razy mniej. Porozumienie zostało podpisane w 2015 roku przez Iran, Chiny, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, które następnie się z niej wycofały.

W celach pokojowych

Władze Iranu zapewniają, że pierwiastek wykorzystywany jest w stu procentach w celach pokojowych. MAEA przedstawiła wyniki swojej inspekcji w jednej z podejrzanych fabryk, które przed laty służyły to wzbogacania uranu m.in. w celach militarnych. To jednak tylko jedno z dwóch miejsc, które chcą odwiedzić inspektorzy agencji. Drugie zostanie skontrolowane pod koniec września.

Reakcja na decyzję Trumpa

Ponowne wzbogacanie uranu to odpowiedź na zerwanie umowy podpisanej w 2015 roku przez prezydenta USA Donalda Trumpa i powrót do sankcji nałożonych na Iran. Jednocześnie władze kraju zdecydowały się na wpuszczenie inspektorów na teren podejrzanych fabryk. Powiedziano, że zrobiono to w „dobrej wierze”. Inspektorów MAEA nie wpuszczono jednak do dwóch kolejnych obiektów, które są na liście agencji.

