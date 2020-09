Emilewicz: Polacy pokochali energię ze słońca. Widzimy to jadąc przez kraj

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała dziś w programie „Zielony Poranek” gazety.pl, że rząd planuje kolejne edycje popularnych programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.

– Pracujemy nad tym, aby programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” wpisać do Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu moglibyśmy proces finansowania kontynuować – twierdzi wicepremier.

Od kiedy wystartuje nabór wniosków do kolejnych edycji programów? – Raczej nie od samego początku roku – twierdzi Jadwiga Emilewicz. Programy mają zostać wpisane do Krajowego Planu Odbudowy, a ten musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską.

– Nie oznacza to jednak, że nabór wniosków rozpocznie się od razy 1 stycznia. Krajowy Plan Odbudowy jeszcze jest u nas w ministerstwie. Zakończenie go do końca grudnia to bardzo ambitne zadanie – przyznała Emilewicz.

Polacy pokochali energię ze słońca

Wicepremier przyznała, że zainstalowane w tym roku ponad 70 tys. mikroinstalacji to ilość imponująca. – Nawet w tym kryzysowym, pandemicznym roku, wzrost w pierwszym półroczu to 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – powiedziała. – Polacy pokochali energię ze słońca. Widzimy to przejeżdżając przez Polskę – przyznała Emilewicz.

