Sto procent energii z OZE. Google chce być pierwszym z gigantów

– Zobowiązujemy się, by zrobić to, co do nas należy. Zrównoważony rozwój jest dla nas wartością podstawową - już od ponad 20 lat, czyli od dnia założenia Google. W 2007 roku byliśmy pierwszą dużą firmą, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Byliśmy też pierwszą z dużych światowych firm, kiedy w 2017 pokryliśmy całość naszego zużycia energii zakupami energii ze źródeł odnawialnych. Zarządzamy najczystszą, najbardziej energooszczędną chmurą obliczeniową w branży i jesteśmy największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej –powiedział Pichai.

Koncern podkresla, że w trzeciej dekadzie swoich działań na rzecz klimatu idzie „jeszcze dalej”, by przyczynić się do kształtowania bezemisyjnej przyszłości świata.

Google przedstawił proces dochodzenia do zmian proekologicznych. Wśród nich są:



Ze skutkiem natychmiastowym wyeliminowaliśmy całą naszą spuściznę węglową (ang. carbon legacy)



Jako pierwsza z dużych światowych firm zobowiązujemy się, że nasze centra danych i biura na całym świecie będą na stałe, przez całą dobę, funkcjonowały wyłącznie w oparciu o bezemisyjną energię (ang. carbon free). Jest to o wiele większe wyzwanie niż tradycyjne podejście polegające na zrównoważeniu zużycia energii konwencjonalnej i odnawialnej, ale będziemy pracować nad osiągnięciem tego celu do 2030 roku



Inwestujemy w technologie, które pomogą naszym partnerom i ludziom na całym świecie dokonywać zrównoważonych wyborów. Na przykład inwestujemy w industrialnych regionach na świecie tak, by umożliwić produkcję 5 gigawatów nowej, bezemisyjnej energii. W ten sposób pomagamy 500 miastom zmniejszyć ich emisje dwutlenku węgla



Szacujemy, że przedstawione dzisiaj zobowiązania przyczynią się do powstania ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze czystej energii i powiązanych z nim branżach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, do 2025 roku

