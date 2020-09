Znamy termin ostatecznego odejścia od węgla. Jest porozumienie rządu z górnikami

Rząd porozumiał się z przedstawicielami górników co do ostatecznej daty odejścia od węgla. Jeszcze wczoraj mówiono, że negocjacje mogą przeciągnąć się do weekendu.

„Tym wszystkim, którzy wierzyli, ze polska droga do transformacji górnictwa może być realizowana w zgodzie społecznej... mamy porozumienie. Dziękuje Dominikowi Kolorzowi i całej stronie społecznej za dobre rozmowy. Porozumienie zakłada końcowy rok 2049” – napisał na Twitterze wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Niemiecki model transformacji

Po zakończeniu wczorajszej tury rozmów, strony wiedziały, w jaki sposób zostanie przeprowadzona transformacja, ale nie porozumiały się w sprawie daty.

– Pracujemy jednocześnie nad treścią porozumienia, tak by nasze obradowanie skończyło się nie tylko tą konkluzją, ale i pewnym systemowym rozwiązaniem, które będziemy chcieli wdrożyć, ale także spisaniem pewnych kierunków w formie porozumienia – wyjaśnił wiceminister Soboń.

– Najważniejszą rzeczą jest to, że zdecydowaliśmy się na to, iż transformacja sektora będzie miała model podobny jak miało to miejsce w Niemczech – dodał Dominik Kolorz. Jednocześnie przyznał, że rozmowy nie były łatwe i trwały ponad 11 godzin.

