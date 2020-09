PGE zbuduje trigeneracyjną elektrociepłownię przy CPK. Największa taka instalacja w Polsce

– Z umowy będzie wynikało, że to my zbudujemy niskoemisyjne źródło energii. Planujemy, że będzie to elektrociepłownia o mocy od 60 do 100 MW. Będzie zasilana z gazem ziemnym i silnie wsparta OZE. Jako ciekawostkę można dodać, że będzie to też największa instalacja dostarczająca chłód w Polsce – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

– Szacunek to ok. 200-300 mln zł. To będzie ostatecznie zależało od zastosowanej technologi – powiedział Dąbrowski w rozmowie z dziennikarzami, pytany o wartość inwestycji. Dodał, że prace przygotowawcze już się rozpoczęły.

– Zaangażowane są dwie nasze spółki – Energia Ciepła, która będzie realizowała elektrociepłownię i PGE Dystrybucja, która będzie budowała sieci elektroenergetyczne. Energia Ciepła ma duże doświadczenie, w tej chwili realizujemy koło Wrocławia Nową EC Czechnica, to (EC przy CPK) będzie podobna, ale nieco mniejsza elektrociepłownia, z tym, że nowatorski projekt będzie polegał na tym, że będzie produkowała także chłód – wskazał.

Elektrociepłownia trójgeneracyjna przy CPK

Co warte zaznaczenia, Porozumienie CPK i PGE zakłada zastosowanie trigeneracji (trójgeneracji), czyli skojarzonego technologicznie wytwarzania: energii elektrycznej, ciepła i chłodu użytkowego. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości i kosztu energii niezbędnej do wytworzenia każdego z tych trzech źródeł z osobna.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że podpisanie umowy CPK-PGE to kolejny ważny moment dla portu. – Te wszystkie inwestycje, które tam powstaną: terminale, hotele, centra logistyczne, później mieszkania – wszystkie wymagają zasilenia w media – prąd, ciepło, chłód. Spółka CPK nie ma i pewnie nie będzie miała kompetencji w zakresie dostarczania energii. Te kompetencje ma PGE i to PGE dostarczy te media – powiedział Horała.

Współpraca PGE i CPK

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc.. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc.. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.