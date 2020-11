Litwa chce wyjaśnień, Białoruś skąpi informacji. Co stało się w elektrowni jądrowej w Ostrowcu?

Rozruch elektrowni jądrowej na Białorusi doprowadził do zaognienia stosunków Mińska z Wilnem i nic nie zapowiada poprawy. Zwłaszcza że wszystko wskazuje na to, że na terenie siłowni doszło do jakiegoś incydentu, a białoruskie władze skąpią informacji na ten temat.

Elektrownia jądrowa w białoruskim Ostrowcu ruszyła z produkcją prądu (na razie z jednego reaktora) 3 listopada. Inwestycja była przez wiele lat oprotestowywana przez Litwę na arenie międzynarodowej (od Ostrowca do granicy z Litwą jest 30 km) i Wilno dalej alarmuje, że nie ma pewności, czy Białorusini dotrzymali wszelakich norm bezpieczeństwa.

Rozdano tabletki jodu, embargo na prąd. Litwa nie odpuszcza po starcie elektrowni jądrowej na Białorusi Litwa przygląda się elektrowni w Ostrowcu po incydencie W minionym tygodniu pojawiły się informacje, że na terenie elektrowni jądrowej w Ostrowcu doszło do awarii, przez którą wstrzymano produkcję energii. Miały wówczas wybuchnąć transformatory napięcia w jednym z agregatów. Jak odnotowuje Biełsat, w oficjalnym komunikacie białoruskiego Ministerstwa Energetyki padło stwierdzenie, że zaszła potrzeba „wymiany części oprzyrządowania”, ale nie doprecyzowano jakiego, ani co się stało na terenie siłowni. To tylko wzbudziło dodatkowe wątpliwości Wilna, a Litwa wystąpiła do białoruskiego MSZ o wyjaśnienie tego incydentu. UE zainterweniuje ws. Ostrowca? Poza tymi zastrzeżeniami Litwy jest jeszcze jeden, ściśle polityczny wątek. Za budowę siłowni w Ostrowcu w dużej mierze odpowiadają Rosjanie (Atomstrojeksport), zresztą Kreml pożyczył Białorusi na budowę elektrowni 10 mld dolarów. Oznacza to, że Białoruś na razie, jeśli zarabia na prądzie z Ostrowca, to tymi pieniędzmi pokrywa dług wobec Rosjan. Dlatego Litwa w dniu rozruchu elektrowni jądrowej odłączyła się od białoruskiej sieci, by nie wspomagać w ten sposób rosyjskich interesów.