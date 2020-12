Koniec górnictwa węgla kamiennego. Umowa społeczna w lutym 2021

Spotkanie między związkowcami i stroną rządową zakończyło się we wtorek. – Mamy nadzieję, że nie nastąpią ze strony rządu żadne niespodziewane wydarzenia – powiedział po nim Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Z kolei Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego (oraz wiceminister aktywów państwowych) dodał: – Mogę dzisiaj powiedzieć całkowicie odpowiedzialnie: mam przekonanie, że Komisja Europejska rozumie to, co robimy, jest (…) życzliwa co do kierunku, który wspólnie przyjęliśmy.

Koniec węgla do 2049 roku

Przypomnijmy, że porozumienie, które sankcjonuje koniec górnictwa węgla kamiennego, zostało podpisane w Katowicach. Zgodnie z nim ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 roku.

Obaj uczestnicy konferencji poinformowali też o dalszym harmonogramie prac nad umową społeczną. Wrócą do rozmów w styczniu, w lutym prenotyfikują umowę, a wszystko będzie gotowe na marzec. Przy czym mogą nastąpić zmiany w harmonogramie.

Kolejne spotkanie, które zacznie prawdziwe negocjacje w sprawie umowy społecznej między rządem a górnikami (reprezentującymi ich związkowcami) zostało ustalone na 13 stycznia 2021 roku.

